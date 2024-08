iPhone 16 Pro krijgt iets dat geen iPhone eerder had – dit weten we al

De iPhone 16 Pro (Max) krijgt een nieuwe feature, die we nog niet eerder bij de iPhone zagen. Dit gaat er veranderen!

iPhone 16 komt eraan

De iPhone 16 komt over minder dan een maand en krijgt volgens geruchten een aantal toffe functies. Vorig jaar introduceerde Apple bij de iPhone 15 Pro de actieknop, die we in 2024 bij alle iPhones zullen zien. Naast de actieknop zien we een compleet nieuwe button, want Apple’s telefoons van dit jaar krijgen een cameraknop. De iPhone 16 (Pro) wordt de eerste iPhone ooit met deze feature, waarmee het maken van foto’s en video’s gemakkelijker wordt.

Met de nieuwe cameraknop kun je de camera scherpstellen, in- en uitzoomen en foto’s of video’s maken. Er worden zo meerdere functies aan de knop gekoppeld, die met verschillende gebaren worden geactiveerd. Het is geen fysieke button, maar een knop die werkt met trilmotoren. Volgens geruchten krijgen de Pro-modellen de knop in ieder geval, mogelijk komt de button ook naar de iPhone 16 (Plus).

Veel meer geheugen

De cameraknop is niet de enige compleet nieuwe feature van de iPhone 16 Pro (Max). Het toestel krijgt naar verluidt veel meer opslagruimte dan we bij eerdere iPhones zagen. De Pro-modellen krijgen maar liefst 2 TB aan opslagruimte. Bij de iPhone 15 Pro (Max) kun je kiezen uit 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB. De beste iPhones van 2024 krijgen daar naar verluidt nog veel meer opslag bij.

Al jaren gaan er geruchten dat Apple werkt aan een telefoon met 2 TB aan opslag. Bij de iPhone 16 Pro (Max) lijkt die optie er eindelijk te komen. Het is niet duidelijk of de nieuwe uitvoering geldt als aanvulling op de bestaande modellen, of de iPhone met 128 GB aan opslagruimte vervangt. Het is goed mogelijk dat Apple opnieuw vier uitvoeringen van de iPhone 16 Pro (Max) uitbrengt. In dat geval wordt de iPhone 16 met 256 GB het instapmodel.

Release van de iPhone 16

We zien bij de iPhone 16 Pro (Max) dus twee compleet nieuwe features. Andere veranderingen bij de Pro-modellen zijn de nieuwe A18 Pro-chip, Apple Intelligence en 8 GB aan werkgeheugen voor alle AI-functies. Lang hoeven we niet meer te wachten op de volgende iPhone, want Apple presenteert het toestel volgende maand al. Doorgaans onthult Apple de nieuwe iPhones in de tweede week van september.

Het is de verwachting dat Apple de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) op dinsdag 10 september aankondigt. Dan weten we ook zeker hoeveel opslagruimte de toestellen krijgen. Een week na de presentatie verschijnen de nieuwe toestellen in de winkels. Benieuwd naar de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!