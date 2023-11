Het is nog even wachten op de volgende iPhone, maar we weten nu al meer over de camera van de iPhone 16 Pro (Max). Dit kun je verwachten!

iPhone 16 Pro (Max) camera: dit weten we nu al

Dit jaar heeft de iPhone 15 Pro Max de beste camera. Jammer genoeg had de camera van de iPhone 15 Pro niet alle nieuwe functies gekregen. Zo heeft de iPhone 15 Pro Max een 5x zoom, maar de iPhone 15 Pro kan slechts 3 keer inzoomen.

De camera van de iPhone 15 Pro Max is dus een tikkeltje beter dan die van de Pro. Dit komt door het nieuwe design (onder de motorkap) van het camerasysteem in de iPhone 15 Pro Max. Apple noemt het een ‘tetraprisma’.

Het ontbreken van deze tetraprisma is jammer voor de huidige iPhone 15 Pro-bezitters, maar volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo gaat Apple het bij de volgende iPhone iets anders doen. Volgens hem krijgen zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max een camera met de tetraprisma.

Dat betekent dat straks beide Pro-modellen 5x optisch kunnen inzoomen. De iPhone 15 Pro had deze techniek dit jaar niet gekregen vanwege (volgens geruchten) ruimtebeperkingen. Maar volgens Kuo waren er ook problemen met de productie. Dat is volgens de Apple-kenner inmiddels een stuk minder geworden.

Daarnaast is Apple volgens geruchten van plan om de iPhone 16 Pro iets groter te maken, van 6,1 inch naar 6,3 inch. Dit zou betekenen dat er meer ruimte is voor de nieuwe camera.

Het is nog niet bekend of Apple in 2024 de tetraprisma-lens nog verder gaat verbeteren. Er zijn geruchten over een soort ‘super zoom’, maar die geruchten moet je nu nog met een flinke korrel zout nemen.

