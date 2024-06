iPhone 16 Pro (Max) krijgt een veel betere ultragroothoekcamera

In september verschijnt de iPhone 16 Pro (Max), met een ultragroothoekcamera die veel beter is dan die van de 15 Pro (Max).

iPhone 16 Pro (Max) krijgt betere ultragroothoekcamera

De hele iPhone 16 Pro-reeks krijgt nieuwe functies, zoals een groter display, een speciale Capture-knop en meer. We verwachten ook meerdere verbeteringen aan de camera van de iPhone 16 Pro (Max). Zo wordt de ultragroothoekcamera van de iPhone 16 Pro (Max) veel beter dan die van zijn voorganger.

Volgens meerdere berichten krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max dit jaar allebei een verbeterde 48 MP ultragroothoekcamera. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige 12 MP Ultra Wide camera in de iPhone 15 Pro. De verandering betekent dat de ultragroothoekcamera van de iPhone 16 Pro veel beter is in de meeste opnamesituaties, maar vooral bij weinig omgevingslicht. Foto’s zullen ook meer detail en betere kleuren bevatten, terwijl de hogere resolutie ook meer flexibiliteit biedt bij het bewerken van de foto’s.

De 48 MP ultragroothoekcamera van de iPhone 16 Pro zorgt waarschijnlijk ook voor flinke verbeteringen van spatial video-opnamen. Deze functie is afhankelijk van een combinatie van de hoofdlens en de ultragroothoeklens. Met een nieuwe 48 MP ultragroothoek is het mogelijk dat de iPhone 16 Pro spatial video in 4K-resolutie kan opnemen. Op dit moment kan de iPhone 15 Pro alleen spatial video opnemen met een resolutie van 1080p.

Nog meer verbeteringen

Naast een betere ultragroothoekcamera krijgt de camera van de iPhone 16 Pro (Max) nog meer nieuwe functies. Zo is er een nieuwe hoofdcamerasensor die twee keer zoveel licht opvangt in vergelijking met bestaande camerasensoren. Ook krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max allebei 5x optische zoom en 25x digitale zoom (iets wat nu alleen de iPhone 15 Pro Max heeft). Tot slot krijgen de lenzen van de camera een antireflectiecoting, genaamd ‘atomic layer deposition’ (ALD). Deze coating minimaliseert interne reflecties, waardoor er minder artefacten ontstaan.

