Een van de kleuren van de iPhone 16 Pro is waarschijnlijk brons

Volgens een nieuw gerucht over de kleuren van de iPhone 16 Pro, wordt het blauwe titanium van de iPhone 15 Pro vervangen door brons.

Nieuwe kleur lijkt brons maar heet anders

Apple zou de blauwe titanium kleur van de iPhone 15 Pro vervangen door een kleur die nog het meest lijkt op brons. Dit gerucht is afkomstig van gebruiker ‘Fixed focus digital‘ op Weibo. Hij geeft aan dat de nieuwe kleur van de iPhone 16 Pro op brons lijkt en dat het omringende frame een titaniumachtig uiterlijk heeft.

Opvallend genoeg verscheen eerder al een gerucht dat de naam van de nieuwe kleur van de iPhone 16 Pro niet ‘Brons’ is maar ‘Rose’. Dit in tegenstelling tot ‘Rose Gold’, een kleur die Apple voor het eerst introduceerde met de iPhone 6S in 2015.

Deze iPhone 16 Pro kleuren kun je verwachten

Mogelijk zijn beide geruchten niet tegenstrijdig en verwijzen ze naar dezelfde kleur, maar zien ze er onder verschillende lichtomstandigheden net iets anders uit. Het is overigens opmerkelijk dat het laatste gerucht alleen de iPhone 16 Pro Max noemt, maar het is redelijk om aan te nemen dat de nieuwe kleur naar beide Pro-modellen komt.

Als we alle kleuren van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max die we verwachten op een rij zetten, hebben we dus Zwart, Wit of Zilver, Grijs of ‘Natuurlijk Titanium’ en Rose.

Een verbeterd proces voor titanium

Een ander gerucht suggereert dat Apple bij de iPhone 16 Pro van plan is om een verbeterd proces te gebruiken voor het afwerken en kleuren van titanium. Dit zou mogelijk resulteren in een glanzender uiterlijk dan de geborstelde afwerking van de iPhone 15 Pro-modellen. De glanzende afwerking lijkt mogelijk meer op het roestvrij staal dat Apple in voorgaande jaren gebruikte, maar het zal wel beter bestand zijn tegen krassen.

Apple brengt zijn nieuwe iPhone-serie meestal rond half september uit, wat betekent dat we nog ongeveer zes weken verwijderd zijn van de lancering van de iPhone 16-serie. Net als de iPhone 15-serie zal de line-up van dit jaar naar verwachting beperkt blijven tot vier modellen, maar de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max krijgen iets grotere schermformaten.