iPhone 16 Pro wordt groter (en krijgt een nieuwe camera)

De iPhone 15 is nog niet eens uit, of de geruchten over de iPhone 16 stromen al binnen. Volgens meerdere geruchten wordt de iPhone 16 Pro groter dan ooit. Maar de grootte van de iPhone 16 Pro heeft ook voordelen voor de nieuwe camera.

iPhone 16 Pro grootte zorgt ook voor betere camera

Recente geruchten voorspellen dat de iPhone 16 het grootste iPhone-scherm ooit gaat krijgen. De iPhone 16 Pro krijgt een scherm van 6,3-inch. De iPhone 16 Pro Max doet er nog een schepje bovenop en gaat naar een scherm van 6,9-inch.

De grootte van het iPhone 16 Pro (Max)-scherm heeft ook voordelen voor de camera. Die krijgt namelijk meer ruimte en heeft zo de plek voor betere hardware. Volgens de geruchten gaat de iPhone 16 Pro (Max) dankzij de extra ruimte ook een periscooplens krijgen. Hiermee kun je straks nog verder inzoomen. Daarnaast wordt bij de iPhone 16 Pro Max de sensor van de hoofdcamera ook een stukje groter, zo’n 12 procent.

Op dit moment zeggen de geruchten dat de periscoooplens als eerste op de iPhone 15 Pro Max of iPhone 15 Ultra gaat komen. De iPhone 15 Pro krijgt deze periscooplens niet, omdat deze smartphone kleiner is dan de iPhone 15 Pro Max. Als de iPhone 16 Pro straks een groter scherm krijgt, heeft deze versie van Apple’s smartphone ook genoeg ruimte voor de nieuwe periscooplens.

De iPhone 16 Pro Max wordt dan nóg een stukje groter. Die extra ruimte wordt volgens de geruchten dan gebruikt voor een betere sensor van de hoofdcamera. Een upgrade voor de sensor betekent onder andere dat de camera betere foto’s kan maken bij weinig licht. Overigens zeggen verschillende geruchten dat voor de iPhone 15 Pro Max nog geen grotere sensor op de planning staat.

Even geduld: iPhone 16 Pro (Max) verschijnt pas in 2024

Het duurt helaas nog wel even voor we de iPhone 16 Pro (Max) kunnen verwachten, want de telefoon verschijnt pas in 2024. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen. Wij wachten in ieder geval met spanning af!