iPhone 16 Pro: alle geruchten over Apple’s volgende toptoestel

De iPhone 16 Pro verschijnt pas volgend jaar, maar geruchten verklappen steeds meer over de telefoon. Dit weten we al over Apple’s volgende toptoestel!

Apple werkt aan de iPhone 16 Pro

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 15 heeft uitgebracht, waardoor we langzaam vooruit kunnen kijken naar de volgende generatie iPhone. Apple presenteert volgend jaar de iPhone 16, waarbij naar verluidt vooral de Pro-modellen nieuwe functies krijgen. Volgens geruchten komt er in plaats van de iPhone 16 Pro Max zelfs een iPhone 16 Ultra, die veel geavanceerder is.

Er wordt dus veel verwacht van de iPhone 16 Pro, waardoor het tijd is om alle geruchten over de nieuwe telefoon onder elkaar te zetten. Dit weten we al over de volgende geavanceerde iPhone!

1. iPhone 16 Pro krijgt een groter scherm

De iPhone 16 Pro en Ultra krijgen naar verwachting een groter scherm, namelijk een 6,3-inch en 6,9-inch scherm. Ter vergelijking: de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben schermen van 6,1- en 6,7-inch. Hierdoor is de iPhone 16 Pro Max (of toch Ultra?) de grootste iPhone die Apple ooit heeft uitgebracht. Dit is bovendien voor het eerst sinds de iPhone 12 dat de schermformaten worden aangepast.

2. Behuizing wordt aangepast

Een groter scherm zorgt er natuurlijk ook voor dat de behuizing van de iPhone 16 moet worden aangepast. De hoogte en de breedte van het toestel wordt iets groter in vergelijking met de iPhone 15 Pro (Max). Eerder lekten de CAD-modellen al uit van de iPhone 16, waardoor we een goed idee hebben van de afmetingen van het toestel. Zo groot worden de nieuwe iPhones:

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 Ultra Breedte 8,25 mm 8,25 mm 8,25 mm 8,25 mm Hoogte 146,6 mm 149,6 mm 159,9 mm 163,0 mm Scherm 6.1-inch 6.3-inch 6.7-inch 6.9-inch Gewicht 187 gram 194 gram 221 gram 225 gram

3. Nieuwe batterij voor de iPhone 16 Pro

De volgende iPhone krijgt volgens geruchten een compleet nieuwe accu. Op foto’s was al te zien dat de nieuwe batterij een glimmende metalen achterkant heeft. Dat heeft verschillende voordelen, zo moet vooral de warmteregeling in het toestel verbeteren. Daarnaast is de batterijduur van de iPhone 16 Pro (Max) naar verluidt veel beter dan bij de huidige iPhones.

4. Volgende iPhone krijgt verbeterde camera

De iPhone 15 Pro Max kreeg dit jaar een tetraprismalens, waarmee je tot 5x in kunt zoomen. Deze camera zien we volgend jaar volgens geruchten ook terug bij de iPhone 16 Pro. Bij zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Ultra gebruikt Apple naar verluidt nieuwe sensoren, waarmee je mooiere foto’s kunt maken bij weinig licht. Bovendien wordt de ultragroothoeklens standaard een 48-megapixelcamera.

5. Snellere wifi én 5G

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Ultra krijgen naar verwachting Wifi 7-ondersteuning, waardoor gegevensoverdracht via 2,4 GHz-, 5 GHz- en 6 GHz-banden tegelijkertijd mogelijk is. Het is dus mogelijk om via meerdere frequenties tegelijk data over te zetten, afhankelijk van welke frequentie de hoogste snelheid heeft. Het voordeel hiervan is dat je meer apparaten met je draadloze netwerk kunt verbinden, zonder dat de snelheid achteruitgaat.

Bovendien ondersteunt de iPhone 16 Pro (Max) een hogere downloadsnelheid met 5G. Door een nieuw 5G-modem kan er met 7.5 Gbps gedownload worden op je mobiele data. Dit komt door de nieuwe 5G Advanced-standaard. Zo heb je onderweg dus ook enorm snel internet.

6. Andere geruchten over de iPhone 16 Pro

Volgens geruchten zijn dit de grootste veranderingen die we bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Ultra gaan zien. Er worden daarnaast nog andere aanpassingen verwacht bij de volgende iPhone. Dit zijn andere voorspellingen die we tot nu toe hebben langs zien komen:

De iPhone 16 Pro krijgt de A18 Pro-chip;

Apple gebruikt bij de iPhone 16 Pro alleen solid-state knoppen (en dus geen fysieke knoppen);

Touch ID komt niet terug bij de iPhone 16 Pro;

Er komt een ‘Capture-knop’ op de iPhone 16 Pro.

Dit is wanneer de iPhone 16 Pro verschijnt

Apple presenteert de nieuwe iPhones ieder jaar in september, we moeten dus nog wel even wachten op de iPhone 16 Pro. We kunnen de volgende iPhone pas in september 2024 verwachten. Nieuwe geruchten verklappen tegen die tijd zonder twijfel nog veel meer over de iPhone 16 Pro. Houd iPhoned daarom goed in de gaten, want eerder zetten we al 16 nieuwe functies van de iPhone 16 voor je onder elkaar.

Wil je niet zo lang wachten op een nieuwe telefoon? Of vallen de geruchten over de iPhone 16 Pro tot nu toe tegen? Dan kun je nu voor de iPhone 15 (Plus) of de iPhone 15 Pro (Max) kiezen. Het is even geleden dat Apple deze telefoons heeft uitgebracht, waardoor de prijs inmiddels wat gedaald is.