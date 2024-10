De iPhone 16 is een toffe smartphone, maar welke functies zitten exclusief op de iPhone 16 Pro (Max)? Dit zijn de belangrijkste verschillen!

Deze functies zijn exclusief voor de iPhone 16 Pro (Max)

De iPhone 16 Pro (€ 1.199,-) en de iPhone 16 Pro Max (€ 1.439,-) hebben een aantal voordelen in vergelijking met de reguliere iPhone 16 en de iPhone 16 Plus.

Maar welke functies zijn er nou écht exclusief voor de iPhone 16 Pro (Max) en zitten niet op de reguliere iPhone 16? Wij hebben de belangrijkste voor je onder elkaar gezet!

Afmetingen: een stukkie groter

Het eerste dat opvalt is dat de iPhone 16 Pro iets groter is dan de reguliere iPhone 16. De iPhone 16 Pro is 6,3 inch en de reguliere iPhone 16 is 6,1 inch. De iPhone 16 Plus is 6,7 inch en de iPhone 16 Pro Max is 6,9 inch.

Chip: A18 Pro

De iPhone 16 Pro heeft een iets betere chip gekregen. In de reguliere iPhone 16 zit een A18-chip, maar in beide Pro-modellen is een A18 Pro-chip te vinden. Het grootste verschil is dat de A18 een 5-core GPU heeft en de A18 Pro een 6-core GPU. Dit maakt de Pro sneller in bijvoorbeeld veeleisende games.

Overigens hebben alle iPhone 16-modellen een nieuw thermisch ontwerp. De plaatsing van de chips is gecentraliseerd en de architectuur eromheen is geoptimaliseerd. Warmte wordt daardoor beter afgevoerd en dat zorgt voor 30 procent hogere prestaties bij games.

Camera: meer 48 MP

De iPhone 16 Pro heeft een hoofdcamera van 48 MP met een diafragma van f/1.8. Hij is iets beter dan die van de reguliere iPhone 16. Daarnaast heeft de iPhone 16 Pro (Max) een ultragroothoekcamera van 48 MP, terwijl de reguliere iPhone 16 een 12 megapixel ultragroothoek heeft.

Verder zit er ook een telelens van 12-megapixel met een 5x optische zoom in de iPhone 16 Pro (Max). De iPhone 16 (Plus) heeft deze lens niet en kan daarnaast maar twee keer optisch inzoomen. Ook zit er op beide pro-modellen een 3D LiDAR scanner voor dieptemetingen.

Opslag: meer opslag

De iPhone 16 Pro is beschikbaar met verschillende hoeveelheden opslag. Net als de iPhone 16 (Plus) kun je hem met 256 GB en 512 GB opslag kopen. Maar de Pro en de Pro Max hebben ook een uitvoering met 1 TB opslag.

Titanium behuizing

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben beide een titanium behuizing. Ze zijn beschikbaar in de kleuren zwart, wit, naturel of desert titanium.

Accu

De iPhone 16 Pro heeft een batterij van 3355 mAh en de iPhone 16 Pro Max een batterij van 4685mAh. Hiermee kun je volgens Apple tot 27 uur video afspelen. De iPhone 16 Pro Max houdt het 33 uur vol. De iPhone 16 komt tot 22 uur en de iPhone 16 Plus tot 27 uur.

Pro-motion en always on

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben beide ondersteuning voor ProMotion en always on.

De iPhone heeft dankzij ProMotion een hogere verversingssnelheid . De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max waren de eerste iPhones met ProMotion. Hiermee kan het scherm sneller verversen (tot 120 Hz). Dit valt vooral op bij het swipen en scrollen, waarbij de weergave er vloeiender uitziet. ProMotion kan de snelheid van het verversen ook verlagen (tot 1 Hz bij de iPhone 14 Pro (Max)) om de batterij te sparen.

Dankzij ProMotion hebben de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max beide ook een always on-scherm. Hiermee kun je bijvoorbeeld nog de tijd aflezen terwijl je de iPhone niet gebruikt.

Video met slow motion

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben meer opties bij het maken van video’s. Zo kun je op de beide Pro-iPhones ook slow motion-video’s maken in 4k op 120 fps (de reguliere iPhone 16 kan dat alleen in full HD).

Verder heeft de Pro ook nog 100 en 120 fps 4K Dolby Vision video en 120 fps 1080p Dolby Vision video-opnames. En ProRes video-opnames kun je ook op 4K 120 fps maken (daarvoor moet je dan wel een externe SSD aansluiten).