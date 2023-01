‘iPhone 16 Pro krijgt Face ID onder scherm’ – maar niet zoals je denkt

Het duurt nog even voordat de iPhone 16 Pro uitkomt, maar een betrouwbaar gerucht is er al: de telefoon krijgt mogelijk een onzichtbare Face ID-camera onder het scherm. Wij leggen je uit hoe dit werkt en waarom het opvallend is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16: Face ID-camera onder het scherm

De iPhone 15 moet nog uitkomen, maar de eerste geruchten over de iPhone 16 duiken al op. Volgens de laatste voorspellingen heeft de iPhone 16 Pro een Face ID-camera die onder het scherm verstopt zit. Door de camera in het scherm te verwerken, is de deze niet meer zichtbaar op de iPhone.

Volgens The Elec zal de camera onzichtbaar zijn als die niet wordt gebruikt. Of dat betekent dat de camera wél zichtbaar is als je de telefoon ontgrendelt, is nog onduidelijk. Apple lijkt in ieder geval de eerste stappen te zetten om de inkeping en het Dynamic Island bovenin het scherm te laten verdwijnen.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Enkel de iPhone 16 Pro krijgt de nieuwe camera

Naar verluidt krijgt enkel de iPhone 16 Pro de verstopte TrueDepth-camera. Dit past binnen de theorie dat alle iPhone 15-modellen dit jaar worden voorzien van het Dynamic Island. De ‘normale’ iPhone 16 zal ook nog het Dynamic Island hebben.

Lees ook: iPhone 15: Dynamic Island komt naar alle toestellen

De iPhone 15 Pro krijgt geen vernieuwde Face ID-camera, omdat Apple nog niet klaar is met het ontwikkelen van de technologie die nodig is om een camera onder het scherm te plaatsen. Dit hangt mogelijk samen met het uitbrengen van de nieuwe Apple Reality later dit jaar, waardoor andere devices van Apple op dit moment minder grote updates krijgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Frontcamera verdwijnt eerst niet onder het scherm

Opvallend overigens: dit gerucht draait enkel om de camera die Face ID nodig heeft om je toestel te ontgrendelen. De gewone frontcamera blijft nog wél zichtbaar op het scherm. Of dat dan een Dynamic Island wordt, een mini hapje uit het scherm of iets compleet anders, dat is nog niet bekend.

Als we de lijn van deze theorie doortrekken, krijgen alle iPhone 17-modellen de nieuwe onzichtbare Face ID-camera. Bij de iPhone 18 Pro zal er dan nóg een camera onder het scherm verdwijnen, namelijk de frontcamera. Ook deze camera is dan onzichtbaar verwerkt onder het scherm, waardoor het Dynamic Island overbodig is.

De iPhone 18 Pro is daarom waarschijnlijk de eerste iPhone zonder inkepingen in het scherm of een Dynamic Island. De camera’s zijn dan volledig verdwenen in het scherm. Dit gebeurt echter op zijn vroegst in 2026.

Alle geruchten over de iPhone 15 (Ultra)

Het duurt natuurlijk nog wel even voordat de iPhone 16, 17 of 18 uitkomen, maar er zijn in ieder geval ook al genoeg geruchten over de iPhone 15. Zo wordt verwacht dat de iPhone 15 Pro Max verdwijnt en dat deze wordt vervangen door de iPhone 15 Ultra.

Bovendien krijgt de iPhone 15 Pro (Max) naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe snellere A17-chip krijgt. Benieuwd naar alle iPhone 15-geruchten? Lees hier alle geruchten over de iPhone 15 en lees hier alles wat we weten over de iPhone 15 Ultra.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!