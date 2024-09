iPhone 16 (Pro) design: zo zien de nieuwste iPhones eruit

Apple heeft de iPhone 16 uitgebracht! Ben je benieuwd naar de kleuren en de behuizing van de nieuwste iPhones? Dit moet je weten over het design van de iPhone 16 (Pro).

iPhone 16 (Pro) is uit

De nieuwe iPhones van 2024 zijn sinds vorige week in de winkels verkrijgbaar. Op vrijdag 20 september begon de verkoop van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Apple heeft de nieuwe iPhones zoals ieder jaar in een aantal toffe kleuren uitgebracht. Bovendien is de behuizing van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max aangepast. Heb je de toestellen nog niet in het echt gezien? Zo zien de iPhones eruit!

iPhone 16 (Plus): opvallende kleuren

Apple heeft bij het design van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus een aantal kleine veranderingen doorgevoerd. Opvallend zijn dit jaar de kleuren van de reguliere iPhones. Je kunt bij de iPhone 16 (Plus) kiezen uit wit, zwart, ultramarijn, blauwgroen en roze. Ultramarijn en blauwgroen zagen we nog niet eerder bij de iPhone, waarbij vooral de eerstgenoemde kleur erg opvalt.

Verder heeft Apple weinig verandert bij het design van de iPhone 16 (Plus). De telefoon heeft opnieuw een aluminium behuizing, net als de iPhone 15 (Plus). Wel zien we veranderingen aan de zijkanten, want de telefoon beschikt nu over de actieknop en cameraregelaar. Aan de achterkant van de iPhone 16 (Plus) zijn de lenzen recht onder elkaar geplaatst, waardoor het camera-eiland een stuk smaller is.

iPhone 16 Pro (Max): groter en glanzend

Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien we – letterlijk – grote veranderingen in het design. Apple heeft het formaat van de toestellen aangepast, de Pro-modellen zijn dit jaar groter dan de ‘normale’ iPhones. De iPhone 16 Pro heeft een 6,3-inch display, bij de iPhone 16 Pro Max is dat zelfs 6,9 inch. Daarmee is de iPhone 16 Pro Max de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt.

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben een titanium behuizing, maar de afwerking is anders dan we bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen. Apple heeft dit jaar voor een gepolijste afwerking gekozen, waardoor de iPhone 16 Pro (Max) een glanzend design heeft. Je kunt bij de Pro-modellen van dit jaar kiezen uit de kleuren wit titanium, zwart titanium, grijs titanium en desert titanium. De laatste is een soort gouden kleur, die we lang hebben moeten missen bij de iPhone.

iPhone 16 (Pro) kopen

Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max heeft Apple de cameraregelaar ook onder de vergrendelknop geplaatst. Dat is op dezelfde plek als bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Er is dit jaar dus geen verschil meer tussen de knoppen van de reguliere iPhones en de Pro-modellen. Verder zijn alle modellen voorzien van een verbeterd scherm, want het Ceramic Shield is sterker dan voorheen.

Ben je enthousiast over het design van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max)? En ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? De levertijden van de toestellen lopen snel op, dus het is aan te raden om de iPhone 16 snel te halen. De startprijs van de iPhone 16 is € 949,-, bij de iPhone 16 Pro is dat € 1.229,-. Bekijk de laagste prijzen van alle iPhones in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt!

