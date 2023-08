‘iPhone 16 Pro krijgt Wifi 7 én 48 MP ultragroothoek-camera’

De iPhone 16 Pro krijgt waarschijnlijk enorm snelle wifi én een ultragroothoeklens met een camera van maar liefst 48 megapixel. Dit weten we tot nu toe.

Nieuwe geruchten over de iPhone 16 Pro

Er is inmiddels al veel duidelijk over de nieuwe functies van de iPhone 15, waardoor we langzaam kunnen gaan kijken naar de iPhone 16. De nieuwe telefoon verschijnt pas in 2024, maar de eerste geruchten over de iPhone 16 zijn al opgedoken. Zo wordt vooral de camera van de iPhone 16 Pro een stuk beter, de telefoon krijgt namelijk een nieuwe lens waarmee je nóg verder kunt inzoomen dan bij de iPhone 15.

Over de camera van de iPhone 16 Pro is nu nog meer bekend. De telefoon krijgt naar verluidt een ultragroothoeklens die een stuk beter is dan we bij de iPhone 14 Pro én iPhone 15 Pro gaan zien. Daarnaast krijgt de telefoon het geavanceerde Wifi 7, maar wat is dat precies? Wij vertellen je alles over de nieuwe camera én wat je gaat merken van de snellere wifi.

iPhone 16 Pro krijgt nieuwe 48-megapixelcamera

Apple gaf de camera van de iPhone 14 Pro (Max) een grote update, want de standaard groothoeklens werd een 48-megapixelcamera. Voorheen was dit nog slechts 12 MP, waardoor de nieuwe camera dus veel beter is. Deze 48-megapixelcamera komt naar verluidt dit jaar ook naar de reguliere iPhone 15 (Plus). De nieuwe iPhones beschikken dan allemaal over één 48 MP-camera en twee 12 MP-camera’s.

Bij de iPhone 16 Pro komt hier verandering in, want de ultragroothoeklens wordt dan eveneens een 48-megapixelcamera. Deze lens heeft dan evenveel megapixel als de standaard groothoeklens bij de iPhone 16 Pro. Zo kun je dus veel scherpere foto’s maken, zeker in combinatie met de nieuwe lens van de iPhone 16. Deze is veel lichtgevoeliger, waardoor je dus ook bij weinig licht mooie plaatjes kunt schieten.

Veel sneller internetten met de iPhone 16

Internetten gaat bovendien een stuk soepeler met de iPhone 16 Pro, want de telefoon krijgt ondersteuning voor Wifi 7. Dit wordt in de toekomst de nieuwe wifi-standaard en zorgt voornamelijk voor veel sneller internet. Zo is Wifi 7 vier keer zo snel als Wifi 6(E) en zes keer zo snel als Wifi 5. Bovendien is het met Wifi 7 mogelijk om via meerdere frequenties tegelijk data over te zetten.

De nieuwe standaard schakelt tussen 5 GHz en 6 GHz, afhankelijk van welke frequentie de hoogste snelheid heeft. Het voordeel hiervan is dat je meer apparaten met je draadloze netwerk kunt verbinden, zonder dat de internetsnelheid achteruitgaat. Met de iPhone 16 Pro heb je straks dus veel minder snel last van traag internet, mits je met wifi bent verbonden én de router ook ondersteuning biedt voor Wifi 7.

iPhone 16 verschijnt pas in 2024

Het duurt nog wel even voor we de iPhone 16 Pro (Max) kunnen verwachten, de telefoon verschijnt pas in 2024. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen, waardoor het mogelijk is dat de camera van de iPhone 16 Pro straks nóg veel geavanceerder wordt dan we tot nu toe vermoeden. Dat blijft natuurlijk nog afwachten, maar het is zeker dat de camera van de iPhone sterk zal verbeteren.

