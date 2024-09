iPhone 16 (Plus) pre-order van start: hier haal je de nieuwste iPhone

De pre-order van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus gaat vandaag van start! Wil je de nieuwste iPhone als eerste in huis hebben? Bekijk dan hier waar je de telefoon vast kunt bestellen!

iPhone 16 pre-order

De pre-order van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus staat op het punt van beginnen! Op vrijdag 13 september om 14.00 uur kun je de nieuwste iPhone bestellen. Wil je lange levertijden vermijden? Dan is het verstandig om de iPhone 16 (Plus) alvast in de voorverkoop te halen, want de voorraad van de nieuwste iPhone gaat er na de officiële release vaak snel doorheen.

Als je de iPhone 16 of de iPhone 16 Plus tijdens de pre-order bestelt, heb je de nieuwste iPhone als eerste in huis. De officiële release is op vrijdag 20 september, dan verschijnt de smartphone ook in de winkels. Dat is ook de dag waarop de iPhone 16 (Plus) bij je thuis wordt afgeleverd als je het toestel al hebt besteld. Bekijk hier waar je de nieuwste iPhone alvast kunt halen:

iPhone 16:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

iPhone 16 Plus:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij Coolblue

• Pre-order bij MediaMarkt

• Pre-order bij Mobiel.nl

Vind je de iPhone 16 of de iPhone 16 Plus te prijzig? Dan raden we je aan om de telefoon met een abonnement aan te schaffen. Vaak betaal je dan veel minder geld, want providers geven direct korting op het toestel. Bekijk hier alle abonnementen waar je de iPhone 16 of de iPhone 16 Plus erbij krijgt:

iPhone 16 met abo:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij GSMweb

iPhone 16 Plus met abo:

• Pre-order bij Belsimpel

• Pre-order bij KPN

• Pre-order bij Odido

• Pre-order bij Vodafone

• Pre-order bij Mobiel.nl

• Pre-order bij GSMweb

Nieuwe features bij de iPhone 16

Apple heeft bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus verschillende functies geïntroduceerd. Het camera-eiland valt direct op, want de lenzen zijn bij de iPhone 16 recht onder elkaar geplaatst. Daardoor is het nu mogelijk om ruimtelijke video’s te maken, die je later in 3D kunt terugkijken via een VR-bril of de Vision Pro. Maak je geregeld foto’s en video’s? Dat gaat veel gemakkelijker met de nieuwe cameraregelaar.

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn de eerste toestellen met deze regelaar. Via de cameraregelaar krijg je toegang tot vrijwel alle camerafuncties van de iPhone. Zo kun je de Camera-app openen, in- en uitzoomen, scherpstellen en de belichting aanpassen via de nieuwe knop bij het maken van foto’s en video’s. Nog een voordeel: de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus hebben een verbeterde ultragroothoekcamera.

Daarnaast heeft de iPhone 16 (Plus) de actieknop, die we vorig jaar al zagen bij de iPhone 15 Pro (Max). Onder de motorkap heeft Apple ook belangrijke veranderingen doorgevoerd, want de iPhone 16 (Plus) draait op de nieuwe A18-chip. Daarmee heeft de smartphone ondersteuning voor vrijwel alle nieuwe functies die werken met Apple Intelligence. Met de nieuwe processor zijn de zwaarste taken voor de iPhone 16 (Plus) geen probleem.

iPhone 16 hoesjes

De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus hebben dus een vernieuwd camera-eiland en een nieuwe cameraregelaar, maar dat betekent helaas ook slecht nieuws. Je hebt voor de iPhones van dit jaar een nieuw telefoonhoesje nodig, want de oude cases passen niet meer om de nieuwe toestellen. Er is een uitsparing nodig voor de cameraregelaar en het aangepaste camera-eiland past niet in de hoesjes van de iPhone 15.

Ben je van plan om de iPhone 16 of de iPhone 16 Plus te bestellen? Dan kan een telefoonhoesje natuurlijk niet ontbreken. Zo weet je zeker dat je iPhone goed beschermd is bij een val of tegen andere schade. De nieuwste iPhone is officieel nog niet in de winkels verschenen, maar de eerste hoesjes zijn al verkrijgbaar. Haal hier vast je nieuwe telefooncase, zodat je iPhone 16 (Plus) direct beschermd is!