De iPhone 16 Plus heeft een paar toffe verbeteringen gekregen. Dit zijn de verschillen tussen de iPhone 16 Plus en de iPhone 15 Plus!

iPhone 16 Plus vs. iPhone 15 Plus: dit zijn de belangrijkste verbeteringen

Apple heeft tijdens het iPhone 16-event vier verschillende iPhones aangekondigd. Dit zijn de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. In dit artikel kijken we wat de verbeteringen zijn en wat er nieuw is bij de iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Plus kleuren

De iPhone 16 Plus is er in een aantal nieuwe kleuren. De kleuren zijn deze keer wat meer verzadigd en vallen wat meer op. Je hebt de keuze uit de volgende kleuren bij de iPhone 16 Plus:

Ultramarijn (blauw);

Blauwgroen;

Roze;

Wit;

Zwart.

Bij de iPhone 15 Plus had je de keuze uit de volgende kleuren:

Zwart

Groen

Roze

Blauw

Geel

Snellere chip

Apple heeft in de iPhone 16 Plus een nieuwe processor gestopt en dat is de A18-chip. Die is niet alleen een stuk sneller dan zijn voorganger, maar ook volledig geoptimaliseerd voor gebruik met AI, oftewel: Apple Intelligence! Daarnaast heeft deze chip nu ook ondersteuning voor ray-tracing in games en is hij (volgens Apple) 30 procent sneller dan die in de iPhone 15 Plus (de A16-chip). Dit is dezelfde chip als in de iPhone 14 Pro.

Iets betere batterij

De iPhone 15 Plus had natuurlijk al een behoorlijke nette accuduur. Zo kon je 26 uur video’s kijken met een acculading. De iPhone 16 Plus doet daar een (klein) schepje bovenop. Met een volle accu kun je dan 27 uur video’s kijken.

Verbeteringen voor de camera

De vernieuwingen aan de camera zijn misschien wel de grootste verbeteringen bij de iPhone 16 Plus. Allereerst is het camera-eiland aan de achterkant van de iPhone 16 Plus anders. Dit is nu pilvormig, met twee lenzen direct onder elkaar. Bij de iPhone 15 Plus stonden ze nog schuin tegenover elkaar.

Dit ontwerp maakt het nu mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen, die je vervolgens op een Vision Pro (of sommige andere VR-brillen) kunt bekijken. Helemaal nieuw is dat je nu ook ruimtelijke foto’s kunt maken!

De hoofdcamera van de iPhone 16 Plus blijft onveranderd, dus je kunt nog steeds foto’s maken met 48 megapixels en een diafragma van f/1,6. De ultragroothoekcamera heeft echter wel enkele verbeteringen gekregen, waaronder een groter diafragma en autofocus.

Het f-getal is verlaagd van 2,4 naar 2,2, wat zorgt voor betere groothoekfoto’s bij weinig licht. Maar dat is niet alles: voor het eerst kun je met de reguliere iPhone macrofoto’s maken. Deze modus wordt automatisch ingeschakeld zodra je de camera dichtbij een onderwerp houdt, waarna de iPhone vanzelf overschakelt naar de macro-modus.

Nieuwe knop: Cameraregelaar (Camera control)

Nieuw is de Camera Control-knop. Deze knop gebruik je om sneller foto’s en video’s te maken. Het is een aanraakgevoelige knop, dus hij weet of je de knop zachtjes indrukt, hard indrukt of erover veegt.

Daarnaast heeft deze knop een extra functie. Terwijl je de camera ergens op richt, krijg je na het tikken meer informatie over wat je ziet. Denk aan details over een restaurant waar je voor staat, informatie over een boek dat je hebt gevonden, of zelfs het ras van de hond die je op straat tegenkomt.

Actieknop: van de Pro naar de iPhone 16 (Plus)

De iPhone 16 Plus heeft nu ook de actieknop gekregen. Deze knop werd bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max geïntroduceerd en heeft nu ook zijn weg gevonden naar de Plus.

Deze knop vervangt de traditionele stil-schakelaar en kun je voor verschillende soorten functies gebruiken. Standaard gebruik je de actieknop om je iPhone op stil te zetten, maar je kunt hem ook instellen voor andere functies, zoals het inschakelen van een Focus-modus, activeren van de zaklamp, of nog veel meer.

iPhone 16 Plus prijzen

Zoals je ziet heeft Apple de iPhone 16 Plus van aardig wat verbeteringen voorzien. Maar wat is de prijs van al dit moois? Apple heeft de prijzen van de iPhone 15 Plus overgenomen voor de iPhone 16 Plus. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat het toestel niet duurder is geworden.

Je kunt de nieuwe iPhone los aanschaffen of in combinatie met een abonnement bij een provider. Hieronder vind je de startprijzen van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus bij Apple. Er zit geen prijsverschil tussen de kleuren van de iPhone 16 Plus. Hij is beschikbaar met 128 GB, 256 GB en 512 GB opslag.

iPhone 16: 969 euro (los toestel of abonnement);

(los toestel of abonnement); iPhone 16 Plus: 1119 euro (los toestel of abonnement);

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 13 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende shops.

Heb je liever een abonnement? Schrijf je dan in bij KPN en wees zo als eerste op de hoogte.

