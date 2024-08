iPhone 16 én iPhone 16 Plus krijgen nieuwe knop – dit kun je ermee

Apple introduceert dit jaar een nieuwe knop, die we terug zullen zien bij de iPhone 16 én de iPhone 16 Plus. Dit weten we al over de nieuwe knop.

Cameraknop bij de iPhone 16 (Plus)

Het is al langer duidelijk dat Apple aan een nieuwe knop werkt voor de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Vermoedelijk zien we de button ook terug bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max, de toptoestellen van dit jaar. Volgens geruchten komt er een cameraknop (in het Engels Capture Button) naar de nieuwe generaties van de iPhone. De knop is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld voor het maken van foto’s en video’s.

De cameraknop van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) werkt naar verluidt met trilmotoren. Je kunt de button dus niet fysiek indrukken, maar je voelt wel een korte trilling als je op de knop drukt. Eerder zagen we dezelfde techniek al bij de thuisknop van de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. Geruchten verklappen nu de functies die je kunt koppelen aan de nieuwe knop van de iPhone 16.

Nieuwe functies van de cameraknop

Als we de geruchten mogen geloven wordt de cameraknop één van de geavanceerdste knoppen die Apple ooit heeft gemaakt. Zo herkent de button meerdere gebaren, waarmee verschillende functies worden geactiveerd. Het moet op die manier gemakkelijker worden om foto’s en video’s te maken. Deze functies komen naar de nieuwe knop van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max):

Licht op de cameraknop drukken: scherpstellen van de camera;

Hard op de cameraknop drukken: foto of video maken;

Naar links en rechts swipen op de cameraknop: in- en uitzoomen;

Een nog onbekend gebaar om te wisselen tussen het maken van foto’s en video’s.

De knop wordt aan de rechterzijkant van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) geplaatst, onder de vergrendelknop. Om de button gemakkelijk te bedienen moet je de telefoon horizontaal houden, waardoor je foto’s en video’s in landschapsmodus maakt. Dat is geen toeval, want deze beelden zijn beter te bekijken op de Vision Pro.

iPhone 16 krijgt nog een knop

Naast de cameraknop wordt de iPhone 16 uitgebreid met nog een button, want de actieknop komt naar het toestel. Deze knop zagen we eerder al bij de iPhone 15 Pro (Max) en de Apple Watch Ultra (2). Je kunt bij de actieknop zelf kiezen welke functies er geactiveerd worden als je de knop indrukt. Met iOS 17 kun je uit een aantal standaard features kiezen, maar in iOS 18 komen daar nog meer mogelijkheden bij.

Andere veranderingen bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn de nieuwe A18-chip, Apple Intelligence en 8 GB aan werkgeheugen voor alle AI-functies. Lang hoeven we niet meer te wachten op de volgende iPhone, want Apple presenteert de iPhone 16 volgende maand al. Dan weten we ook zeker welke functies er naar de nieuwe knop van de iPhone 16 (Plus) komen. Benieuwd naar de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!