‘Periscooplens blijft ook bij de iPhone 16 exclusief voor de Pro Max’

Volgens Ming-Chi Kuo krijgt alleen de iPhone 16 Pro Max een periscooplens. Dit is waarom de camera niet naar de hele iPhone 16-serie komt.

iPhone 16 Pro Max krijgt periscooplens

Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 15 Ultra (de Pro Max van dit jaar) een nieuwe periscooplens krijgt. Zo’n lens is vooral bedoeld om veel verder in te zoomen dan nu bijvoorbeeld met de iPhone 14 Pro mogelijk is. Met deze techniek liggen de cameralenzen in de breedte (en niet zoals nu in de diepte) in een iPhone, waardoor grotere zoomlenzen ingebouwd kunnen worden.

Met de periscooplens in je iPhone kan je naar verwachting 10x inzoomen. Ter vergelijking: met de iPhone 14 Pro (Max) kan je 3x inzoomen. Een periscooplens betekent dus een flinke verbetering. Apple-analist Kuo heeft nu voorspeld dat de periscooplens enkel naar de iPhone 16 Pro Max komt.

As previously predicted, the highest-end model of the 2H23 new iPhone 15 model (15 Pro Max or 15 Ultra) will adopt the periscope camera. The market expected that adding periscope cameras to more iPhone models would drive demand for lens upgrades in 2023-2024. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) January 31, 2023

Het formaat van de iPhone is belangrijk

Mocht de periscooplens daadwerkelijk enkel naar de iPhone 16 Pro Max komen, dan heeft dat naar alle waarschijnlijkheid te maken met het formaat van het toestel. Een periscooplens heeft namelijk meer ruimte nodig dan een ‘normale’ lens, waardoor er in het ontwerp van de iPhone meer ruimte vrijgemaakt moet worden voor de camera in het toestel.

De iPhone 16 Pro Max is – zoals de naam al zegt – een behoorlijk grote telefoon. Apple heeft daardoor meer ruimte om te vullen, waardoor er dus ook meer ruimte over is voor een periscooplens. Hoe breder de lens in het toestel, hoe verder er ingezoomd kan worden. De grootte van het toestel is waarschijnlijk ook een van de redenen dat de periscooplens straks (waarschijnlijk) alleen aan de iPhone 15 Ultra wordt toegevoegd.

iPhone 16 verschijnt pas in 2024

Het duurt nog wel even voor we de iPhone 16 (Pro Max) kunnen verwachten, de telefoon verschijnt pas in 2024. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen, waardoor het mogelijk is dat de periscooplens ook aan de iPhone 16 Pro wordt toegevoegd. Traditiegetrouw breidt Apple namelijk de functies van de Pro uit naar alle modellen van de volgende generatie iPhone.

