iPhone 16 opslag – deze opties zijn er (en zoveel betaal je)

Ben je van plan om een nieuwe iPhone te kopen? Dan is het goed om te bedenken hoeveel opslag je nodig hebt bij de iPhone 16. Deze opties zijn er.

iPhone 16 aangekondigd

Apple heeft de nieuwe iPhones van 2024 gepresenteerd! Er zijn dit jaar opnieuw vier iPhones aangekondigd, want je hebt de keuze uit de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Apple heeft alle toestellen voorzien van een compleet nieuwe processor. Waar de opslag bij de iPhone 16 hetzelfde is gebleven, hebben de telefoons wel meer werkgeheugen.

Alle iPhones beschikken dit jaar over 8 GB aan werkgeheugen. Bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zagen we nog 6 GB, maar door de introductie van Apple Intelligence hebben de iPhone 16-modellen meer werkgeheugen nodig. Apple heeft geen veranderingen doorgevoerd bij de opslag van de iPhone 16, je kunt uit dezelfde opties kiezen als bij de iPhone 15. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Opslag bij de iPhone 16

Voordat je een nieuwe iPhone gaat kopen is het van belang om te bedenken hoeveel opslagruimte je nodig hebt. Hoe meer opslag je bij de iPhone 16 hebt, hoe meer apps, films, series en andere bestanden je kunt opslaan. Voor een uitvoering met meer opslagruimte betaal je helaas ook meer. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus komen standaard met 128 GB. Zoveel betaal je voor iedere variant:

Ben je van plan om de iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max te kopen? Dan heb je meer keuze bij de opslagruimte van het toestel. De iPhone 16 Pro komt standaard met 128 GB, bij de iPhone 16 Pro Max is dat zelfs 256 GB aan opslag. Bovendien hebben de Pro-modellen een uitvoering met 1 TB opslagruimte, die optie ontbreekt bij de reguliere iPhones. Dit zijn de prijzen voor alle modellen:

Meer over de nieuwste iPhones

Apple heeft dus geen veranderingen doorgevoerd bij de opslag van de iPhone 16. Hetzelfde geldt voor de startprijzen, want de nieuwe iPhones zijn dit jaar niet duurder geworden. Bij de iPhone 16 zien we verschillende nieuwe functies, zo hebben alle toestellen dit jaar een cameraregelaar. Met deze knop krijg je toegang tot vrijwel alle camerafuncties van het apparaat. Ook de actieknop zien we dit jaar terug bij alle iPhones.

Ben je van plan om de nieuwe iPhone te kopen? En weet je hoeveel opslagruimte je nodig hebt bij de iPhone 16? Bij de iPhone 16 (Plus) kun je kiezen uit de kleuren wit, zwart, ultramarijn, blauwgroen en roze. De iPhone 16 Pro (Max) is verkrijgbaar in desert, zwart, naturel en wit titanium. Bekijk de laagste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je nooit teveel betaalt voor je nieuwe smartphone!

