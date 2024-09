iPhone 16 officiële prijzen: groter, maar (gelukkig) niet duurder

Apple heeft de iPhone 16 aangekondigd! Ben je benieuwd naar de prijzen van de iPhone 16? Zoveel betaal je voor de nieuwe iPhone!

iPhone 16 aangekondigd

De iPhone 16 is officieel uitgebracht! Apple heeft meerdere nieuwe functies naar de telefoon gebracht, zo beschikken alle iPhones dit jaar over een actie- én een cameraknop. Laatstgenoemde is een compleet nieuwe button, waarmee het gemakkelijker wordt om foto’s en video’s te maken. De actieknop kennen we al van de iPhone 15 Pro (Max), maar is dit jaar dus ook toegevoegd aan de reguliere iPhones.

Daarnaast draaien alle iPhone 16-modellen op de A18 (Pro)-chip. Dat is belangrijker dan voorgaande jaren, want met de nieuwe processor hebben alle iPhones ondersteuning voor Apple Intelligence. Grote veranderingen dus, maar hoeveel moet je betalen voor de nieuwste iPhones? Wij zetten de prijzen van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max voor je onder elkaar!

Prijzen van de iPhone 16

Apple heeft de prijzen van de iPhone 15 doorgevoerd bij de iPhone 16. Dat betekent dus goed nieuws, want Apple heeft startprijzen niet verhoogd van de nieuwe toestellen. Je kunt de nieuwe iPhone als een los toestel kopen of met een abonnement bij een provider. Dit zijn de startprijzen van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) bij Apple:

Bij Apple blijven de prijzen van de iPhone 16 het gehele jaar hetzelfde, maar bij andere aanbieders dalen de prijzen vaak wél. Het is daarom aan te raden om onze prijsvergelijker in de gaten te houden, zodat je niet teveel betaalt. Wil je direct na de release al besparen op je nieuwe iPhone? Dan is het verstandig om een abonnement af te sluiten, want bij abonnementen zijn de prijzen vaak meteen al lager dan bij een los toestel.

Release van de nieuwe iPhone

Apple heeft de iPhone 16 op maandag 9 september aangekondigd. De voorverkoop begint later, vanaf komende vrijdag kun je de nieuwe telefoon bestellen. Ben je van plan om de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro of de iPhone 16 Pro Max te kopen? Wees er dan snel bij, want de levertijden van de iPhones kunnen snel oplopen. Zo werd de iPhone 15 Pro (Max) vorig jaar soms pas na twee maanden geleverd.

Wil je er zeker van zijn dat je de iPhone 16 op tijd in huis hebt? Bestel de telefoon dan vast in de voorverkoop, want dan wordt het toestel volgende vrijdag al bij je thuis afgeleverd. Dat is ook de dag dat de iPhone 16 in de winkels verschijnt, want vanaf vrijdag 20 september kun je het toestel bij Apple-verkopers halen. Wil je meer weten over de nieuwe iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 (Plus) en hier alles over de iPhone 16 Pro (Max)!

