iPhone 16 krijgt er een nieuwe knop bij – dit weten we al

Apple introduceerde bij de iPhone 15 de nieuwe actieknop, maar de iPhone 16 krijgt er naar verluidt nóg een knop bij. Dit weten we tot nu toe over de button.

Nieuwe knop bij de iPhone 16

Het duurt nog even voordat de iPhone 16 verschijnt, maar de eerste geruchten duiken nu al op. Het was al duidelijk dat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max (of Ultra?) een groter scherm krijgen. Volgens nieuwe geruchten blijft het daar niet bij, want de iPhone 16 krijgt naar verluidt een compleet nieuwe knop. Bij de iPhone 15 Pro (Max) introduceerde Apple al de actieknop, maar daar komt dus nóg een knop bij.

De nieuwe button vinden we bij de iPhone 16 waarschijnlijk terug onder de vergrendelknop, aan de rechterkant van het toestel. Het is nog onduidelijk waarvoor de knop bedoeld is, volgens geruchten wordt de knop door Apple zelf de ‘Capture Button’ genoemd. Toch werkt de knop net iets anders dan de knoppen die we nu bij de iPhone 15 zien.

Capture-knop kun je niet indrukken

De nieuwe Capture-knop is naar verluidt namelijk geen fysieke knop, maar een knop die trilt als je hem ‘indrukt’. Dat betekent dat de button werkt met Haptic Touch. Je kunt de nieuwe knop dan niet fysiek indrukken, in plaats daarvan werkt de knop met trilmotoren. Deze techniek kennen we al van de thuisknop op de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022.

Het leek er eerder op dat de actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) met Haptic Touch zou werken. Uiteindelijk heeft Apple toch voor een fysieke knop gekozen, maar bij de iPhone 16 komt er dus wél een Haptic Touch-button. Het is nog niet duidelijk of de actieknop ook wordt aangepast naar deze techniek, of toch een fysieke knop blijft.

Actieknop komt ook naar iPhone 16 (Plus)

Apple heeft de actieknop dit jaar geïntroduceerd bij de iPhone 15 Pro (Max), maar brengt de knop volgend jaar waarschijnlijk ook naar de reguliere iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. De nieuwe Capture-knop komt dan alleen naar de iPhone 16 Pro (Max). Het is nog even afwachten wat je straks precies met de nieuwe button kunt én of de knop er ook echt komt.

Volgens geruchten zit de Capture-knop nog in de eerste testfase, waardoor Apple er ook voor kan kiezen om de button te schrappen of door te schuiven naar de iPhone 17. Voor nu heeft het bedrijf in ieder geval nog genoeg tijd, want de iPhone 16 verschijnt pas volgend jaar. Tot dan moeten we het nog doen met de iPhone 15. Ben jij nog op zoek naar een nieuwe iPhone? Bekijk dan vooral even de beste deals in onze prijsvergelijker!