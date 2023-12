‘iPhone 16 krijgt een nieuwe knop’ (met deze handige functie)

De iPhone 16 krijgt naar verluidt een extra knop en nieuwe geruchten verklappen nu de functie van de button. Hiervoor kun je de ‘Capture Button‘ straks gebruiken!

iPhone 16 krijgt nóg een nieuwe knop

De iPhone 16 komt pas volgend jaar, maar we komen steeds meer te weten over de nieuwe telefoon. Zo was het al duidelijk dat de volgende iPhone een veel groter scherm krijgt. Volgens nieuwe geruchten blijft het daar niet bij, want de iPhone 16 krijgt naar verluidt een compleet nieuwe knop. Bij de iPhone 15 Pro (Max) introduceerde Apple al de actieknop, maar daar komt dus nóg een knop bij.

De nieuwe button vinden we bij de iPhone 16 waarschijnlijk terug onder de vergrendelknop, aan de rechterkant van het toestel. Volgens geruchten wordt de knop door Apple zelf de ‘Capture Button’ genoemd. Het was nog niet duidelijk welke functie de nieuwe knop krijgt, maar daar is nu verandering in gekomen. Dit kun je straks waarschijnlijk met de nieuwe ‘Capture Button‘!

Deze functie krijgt de ‘Capture Button’

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman heeft voorspeld dat de nieuwe knop van de iPhone 16 is bedoeld voor het opnemen van video’s. Het is nog niet bekend hoe dat precies in zijn werk gaat, maar het is goed mogelijk dat de bediening afhankelijk is van het indrukken van de knop. Zo worden meerdere camerafuncties gekoppeld worden aan de nieuwe ‘Capture Button’.

Welke functie wordt geactiveerd is dan afhankelijk van de manier waarop je de knop indrukt. Als je de knop lang ingedrukt houdt neem je bijvoorbeeld direct een video op. Bij een korte druk op de ‘Capture Button’ open je alleen de camera of maak je enkel een foto. Deze functies zijn nu in principe al mogelijk met de actieknop van de iPhone 15 Pro (Max), maar je krijgt er bij de iPhone 16 dus een aparte knop voor.

Nieuwe knop komt naar alle iPhones

De nieuwe knop komt volgend jaar naar alle iPhone 16-modellen, dus ook naar de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Dit jaar kwam de actieknop alleen nog naar de iPhone 15 Pro (Max), maar ook die knop zien we volgend jaar bij alle modellen terug. Hierdoor krijgen dus alle uitvoeringen van de iPhone 16 volgend jaar een actieknop én een ‘Capture Button‘.

Toch werkt de nieuwe knop bij de iPhone 16 anders dan de actieknop, want je kunt de ‘Capture Button’ niet fysiek indrukken. In plaats daarvan werkt de knop met trilmotoren, deze trillen als je de button ‘indrukt’. Deze techniek kennen we al van de thuisknop op de iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 en iPhone SE 2022. Wil je meer weten over de iPhone 16? Lees dan hier wat je van de volgende iPhone kunt verwachten!

