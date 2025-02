Apple brengt een half jaar na release vaak een nieuwe kleur uit voor de iPhone. Maar wanneer krijgt de iPhone 16 nieuwe kleuren?

Komen er nieuwe kleuren voor de iPhone 16?

Apple heeft al zes keer eerder een extra nieuwe kleur van een iPhone uitgebracht. Dat gebeurde altijd zo’n zes maanden na de release van een nieuwe iPhone. Meestal was het dan rond maart of april.

De iPhones die tussendoor een extra kleur hebben gekregen:

iPhone 7 en 7 Plus : (PRODUCT)RED (21 maart, 2017)

: (PRODUCT)RED (21 maart, 2017) iPhone 8 en 8 Plus : (PRODUCT)RED (9 april, 2018)

: (PRODUCT)RED (9 april, 2018) iPhone 12 en 12 mini : Purple (20 april, 2021)

: Purple (20 april, 2021) iPhone 13 en 13 mini : Green (8 march, 2022)

: Green (8 march, 2022) iPhone 13 Pro en 13 Pro Max : Alpine Green (8 maart, 2022)

: Alpine Green (8 maart, 2022) iPhone 14 en 14 Plus: Yellow (7 maart, 2023)

Voor de iPhone 16 zijn er op dit moment nog geen geruchten over nieuwe kleuren. Dus het is heel goed mogelijk dat Apple ook dit jaar weer een keer over gaat slaan. Dat gebeurde toen ook met de iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 15.

Toch heeft Apple vaker wél een nieuwe kleur uitgebracht dan niet. Dus de kans bestaat dat dit jaar toch een nieuwe versie gaat komen. Maar het blijft nog even afwachten.

Apple heeft alleen één keer eerder een Pro-model van een nieuwe kleur voorzien en dat was in 2022. Dat betekent wel dat de kans vrij klein is dat er een nieuwe kleur gaat komen van de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

De iPhone 16 is er in de kleuren zwart, wit, roze, blauwgroen en ultramarijn. Een van de mogelijke nieuwe kleuren zou dan rood, geel, paars of grijs kunnen worden. Dit zijn allemaal kleuren die bij voorgaande versies van de iPhone beschikbaar waren.

Het blijft dus nog even afwachten. Maar de geruchten zeggen dat de iPhone 16E binnenkort gaat verschijnen. Dus het is ook goed mogelijk dat er dan een nieuwe kleur gaat komen.