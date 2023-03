‘iPhone 16 Pro krijgt nieuwe Face ID, maar (nog) geen verstopte camera’

De iPhone 16 laat nog even op zich wachten, maar volgens de eerste geruchten krijgt de iPhone 16 Pro een nieuwe versie van Face ID. Wat weten we tot nu toe? En wat betekent dat voor de frontcamera.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na de notch verdwijnt ook het Dynamic Island bij iPhone 16 Pro

Apple introduceerde bij de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max het Dynamic Island. Dit nieuwe cameragat aan de bovenkant van het scherm verving de oude notch (inkeping), en verandert dynamisch van grootte. Speel je bijvoorbeeld muziek af, of laat je een timer lopen, dan geeft het dynamische eiland je informatie over deze activiteiten. De vorm van het Dynamic Island verschilt dan per activiteit.

Lees ook: Face ID onder het scherm: is dit het nieuwe Dynamic Island?

Het is de verwachting dat het Dynamic Island naar alle iPhone 15-modellen komt, dus ook naar de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus. Daarmee neemt Apple definitief afscheid van de notch, maar het lijkt er sterk op dat ook het Dynamic Island weer snel … gaat zinken. De iPhone 16 Pro krijgt namelijk naar verluidt helemaal geen Dynamic Island meer. Hoe zit dit?

iPhone 16 Pro krijgt nieuwe Face ID onder het scherm

Apple heeft al meerdere patenten ingediend, die erop wijzen dat het bedrijf werkt aan een nieuwe Face ID-sensor die onder het scherm verstopt zit. Hierdoor zie je de Face ID-camera niet meer en wordt het Dynamic Island overbodig. De nieuwe reeks iPhones die volgend jaar verschijnt heeft daarom naar verluidt geen Dynamic Island meer.

Dit geldt echter alleen voor de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Het Dynamic Island werd afgelopen jaar ook enkel bij de iPhone 14 Pro (Max) geïntroduceerd, het is daarom de verwachting dat Apple deze lijn doortrekt bij de iPhone 16 Pro (Max). Bij latere iPhones is Apple zelfs van plan om de voorkant van de telefoon volledig uit scherm te laten bestaan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera aan de voorzijde verdwijnt voorlopig niet

In tegenstelling tot de Face ID-camera blijft de frontcamera voorlopig wél zichtbaar. Het uiteindelijke doel van Apple is om ook de frontcamera onder het scherm te verstoppen, maar dit moet wel zonder kwaliteitsverlies gebeuren. De technologie laat dit voorlopig nog niet toe, waardoor we voorlopig geen onder het scherm verstopte frontcamera hoeven te verwachten.

Lees ook: ‘iPhone 16 Pro krijgt spectaculair full-screen ontwerp’

Volgens geruchten werkt Apple wel aan zo’n verstopte camera, maar heeft dit nog behoorlijk wat tijd nodig. Pas in 2026 (of later) wordt een verstopte frontcamera verwacht, waardoor de voorkant van de iPhone volledig uit scherm bestaat. Dit zou dan op zijn vroegst bij de iPhone 18 zijn. Nog even geduld dus.

Meer over de iPhone 16 weten?

De iPhone 15 verschijnt dit jaar en we weten steeds meer over de nieuwe iPhone-reeks die dit jaar verschijnt. Wil jij alvast meer weten over de nieuwe iPhones die volgend jaar verschijnen? Eerder schreven we al over de nieuwe periscooplens die ook naar de iPhone 16 Pro komt en over de extreem luxe iPhone 16 Ultra die volgend jaar verschijnt.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.