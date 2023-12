iPhone 16 krijgt verbeterde microfoon (met grote voordelen)

Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 16 een sterk verbeterde microfoon, waardoor een aantal functies veel beter zullen werken. Dit zijn de voordelen!

Verbeterde microfoon bij de iPhone 16

Het is alweer even geleden dat Apple de iPhone 15 heeft uitgebracht, waardoor we langzaam vooruit kunnen kijken naar de volgende generatie iPhone. Er komen steeds meer geruchten naar boven over de iPhone 16, waarbij vooral de iPhone 16 Pro nieuwe functies krijgt. Toch blijft de iPhone 16 niet achter, want het lijkt erop dat alle nieuwe iPhones volgend jaar een sterk verbeterde microfoon krijgen.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo is de microfoon van de iPhone 16 beter bestand tegen water. De nieuwe microfoon moet bovendien beter om kunnen gaan met storende omgevingsgeluiden. Zo wordt je stem straks sneller en beter herkend in een lawaaierige ruimte. Dat heeft verschillende voordelen, zeker in combinatie met iOS 18.

Voordelen van de nieuwe microfoon

Apple werkt op de achtergrond namelijk al hard aan iOS 18, waarmee vooral AI-gerelateerde functies naar je iPhone komen. Siri wordt dan veel beter, al helemaal met de verbeterde microfoon van de iPhone 16. Met de nieuwe microfoon reageert Siri veel accurater en gaat de stemassistent hopelijk minder vaak plotseling af. Ook de dicteerfunctie van de iPhone wordt met de microfoon een stuk beter.

Een ander voordeel van de nieuwe microfoon is natuurlijk betere audio bij video’s. Het geluid bij filmpjes die opgenomen zijn met een iPhone is al goed, maar wordt bij de iPhone 16 dus nóg beter. Daarnaast zorgt de microfoon van de iPhone 16 voor een hogere geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken. Ook daar worden storende omgevingsgeluiden waarschijnlijk beter weggefilterd.

Microfoon bij de iPhone 16 veel duurder

Helaas heeft de nieuwe microfoon ook een nadeel, want het onderdeel is veel duurder dan we nu bij bijvoorbeeld de iPhone 15 zien. Naar verluidt kost de verbeterde microfoon van de iPhone 16 minimaal twee keer zoveel. Het is nog niet duidelijk wat dat betekent voor de uiteindelijke prijs van het toestel. De kans is in ieder geval klein dat Apple prijzen van de iPhones opnieuw verlaagt, zoals dit jaar gebeurde.

Apple presenteert de nieuwe iPhones ieder jaar in september, we moeten dus nog wel even wachten op de verbeterde microfoon van de iPhone 16. We kunnen de volgende iPhone pas in september 2024 verwachten. Wil je nu alvast meer weten over de iPhone 16? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 16 en bekijk hier alles wat we al weten over de iPhone 16 Pro!

