De iPhone 16 en iPhone 16 Plus zijn er, en de nieuwe toestellen hebben knallende kleuren gekregen. Deze nieuwe kleuren moet je zien.

iPhone 16 (Plus) heeft knallende kleuren (dit zijn ze)

Op maandag 9 september heeft Apple de nieuwe iPhone 16 (Plus) laten zien. De nieuwe iPhone is er in vijf verschillende kleuren. Dit zijn

Ultramarijn (blauw);

Blauwgroen;

Roze;

Wit;

Zwart.

Hieronder zie je ze allemaal op een rij.

Zoals je ziet knallen de kleuren bij de iPhone 16 en iPhone 16 Plus wat meer dan bij de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Daar waren de kleuren in vergelijking met die van de iPhone 16 wat minder verzadigd. Welke is jouw favoriet?

iPhone 16 (Plus): vernieuwingen in het kort

De iPhone 16 (Plus) heeft niet alleen nieuwe kleuren gekregen. Er zitten ook behoorlijk wat nieuwe functies in. Zo zit de Actieknop nu op het toestel en is er een nieuwe Cameraregelaar (Camera Control).

Onder de motorkap vind je de nieuwe A18-chip en de iPhone 16 (Plus) heeft nu een verbeterde ultragroothoekcamera. Hiermee wordt het nu ook mogelijk om macro-foto’s (shots van heel dichtbij) te maken. Ook heeft de iPhone 16 (Plus) ondersteuning voor Apple AI, maar die functies komen later.

iPhone 16 prijzen

Apple heeft de prijzen van de iPhone 15 overgenomen voor de iPhone 16. En dat is goed nieuws, want dat betekent dat de toestellen niet duurder zijn geworden. Je kunt de nieuwe iPhone los aanschaffen of in combinatie met een abonnement bij een provider. Hieronder vind je de startprijzen van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus bij Apple. Er zit geen prijsverschil tussen de kleuren van de iPhone 16.

iPhone 16: 969 euro (los toestel of abonnement);

(los toestel of abonnement); iPhone 16 Plus: 1119 euro (los toestel of abonnement);

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 13 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende shops.

Heb je liever een abonnement? Schrijf je dan in bij KPN en wees zo als eerste op de hoogte.

