iPhone 16 vs iPhone 15 Pro: deze verschillen zijn belangrijk

Twijfel je of je een iPhone 16 of iPhone 15 Pro gaat aanschaffen? Om je een handje te helpen, zetten we de verschillen voor je op een rij.

iPhone 16 vs iPhone 15 Pro

De iPhone 16 heeft een aantal functies van de iPhone 15 Pro overgenomen. Daardoor hebben de toestellen best wel wat overeenkomsten. Maar er zijn natuurlijk ook de nodige verschillen en die gaan je helpen om een goede keuze te maken. Dit zijn de belangrijkste!

Een iets langere en dunnere behuizing

In de praktijk zie je eigenlijk geen verschil als het gaat om de afmetingen van beide iPhones. De iPhone 16 meet 147,6 x 71,6 x 7,8 mm en dat is nauwelijks anders dan de afmetingen van de iPhone 15 Pro: 146,6 x 70,6 x 8,3 mm. Speelt gewicht een rol, dan kan het zijn dat je liever voor de iPhone 16 kiest. Die is namelijk toch 17 gram lichter dan de iPhone 15 Pro (170 vs 187 g). Dit komt met name doordat de iPhone 15 Pro van titanium is gemaakt en de iPhone 16 van aluminium.

Grotendeels hetzelfde scherm

Dat is niet helemaal waar, want de iPhone 15 Pro is voorzien van ProMotion en heeft daardoor de always-on functie. Dat is iets wat nog steeds niet naar de reguliere iPhone-modellen is gekomen. De vernieuwingsfrequentie van het iPhone 15 Pro-scherm is dan ook 120 Hz, die van de iPhone 16 blijft steken op 60 Hz. Maar afgezien daarvan zijn er nauwelijks verschillen. Beide schermen zijn 6,1 inch groot en hebben een resolutie van 1179 x 2556 pixels.

De iPhone 15 Pro heeft een betere camera

Dat is ook niet helemaal waar, maar de iPhone 15 Pro heeft drie lenzen en daardoor meer mogelijkheden. De hoofdcamera van de iPhone 16 heeft 48 megapixel en een diafragma van f/1.6. Dat is vergelijkbaar met die van de iPhone 15 Pro, die met f/1.8 wel een iets kleiner diafragma heeft. De ultragroothoeklens van beide toestellen is identiek: 12 MP en f/2.2.

De iPhone 15 Pro heeft dan nog een zoomlens met 12 MP en f/2.8. Daarmee is een 3x optische zoom mogelijk, wat op de iPhone 16 dus niet kan. Tot slot is de frontcamera oftewel selfie-camera van beide toestellen weer gelijk: 12 megapixel en een diafragma van f/1.9. Tot slot heeft de iPhone 16 de cameraregelaar, een fysieke knop waarmee je de camera bedient.

Processor en opslagruimte

De iPhone 16 heeft een nieuwere processor, de A18 (2x 4,04 GHz + 4x 2,20 GHz). Die is net wat sneller dan de A 17 Pro, processor van de iPhone 15 Pro (2x 3,78 GHz + 4x 2,11 GHz). De verschillen zijn niet groot, dus in de praktijk zul je het waarschijnlijk niet echt merken.

De hoeveelheid werkgeheugen is bij beide toestellen gelijk, namelijk 8 GB. Qua opslagruimte heb je bij de iPhone 15 Pro net wat meer keuze. De iPhone 16 is er in 128 GB, 256 GB en 512 GB. De iPhone 15 Pro is er ook in die uitvoeringen, maar er is ook een versie met 1 TB. Dat kan doorslaggevend zijn als je veel opslagruimte nodig hebt.

De iPhone 16 heeft een krachtigere batterij

Hoewel het verschil niet zo groot is, heeft de iPhone 16 een batterij die iets krachtiger is: 3561 mAh ten opzichte van 3274 mAh. Beide toestellen laden volgens Apple binnen een half uur voor 50 procent op. Draadloos opladen via MagSafe gaat bij de iPhone 16 wel met maximaal 25 watt. Dat is bij de iPhone 15 Pro maximaal 15 watt.

Veel verschillende kleuren

De beschikbare kleuren spelen mogelijk ook nog een rol in je besluitvorming. De iPhone 16 is er in Zwart, Wit, Roze, Blauwgroen en Ultramarijn. Bij de iPhone 15 Pro heb je de keuze uit Zwart titanium, Wit titanium, Blauw titanium en Naturel titanium.

De iPhone 15 Pro is iets duurder

De prijzen van deze twee iPhones lopen niet heel erg uiteen, maar de iPhone 15 Pro is nog wel net iets duurder. Voor de iPhone 16 betaal je momenteel € 874,- en voor de iPhone 15 Pro € 999,-. Het is dus de vraag of die meerprijs voor jou de moeite waard is.

Conclusie: iPhone 16 vs iPhone 15 Pro

De belangrijkste pluspunten voor de iPhone 15 Pro zijn het always-on scherm, de zoomcamera met 3x optische zoom en de mogelijkheid tot meer opslagruimte. Zijn deze punten niet belangrijk voor jou, dan kun je waarschijnlijk beter voor de iPhone 16 kiezen. Die is niet alleen goedkoper, maar heeft ook een iets sneller processor, is iets lichter, heeft een hoofdcamera met een iets groter diafragma en de cameraregelaar.

