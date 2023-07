iPhone 16 Pro Max kan nóg verder inzoomen – dit weten we

De iPhone 16 verschijnt pas volgend jaar, maar geruchten voorspellen nu al dat de iPhone 16 Pro Max straks nóg verder kan inzoomen. Dit verandert er.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 Pro Max krijgt verbeterde periscoopcamera

Apple presenteert dit jaar de iPhone 15 en de telefoon wordt waarschijnlijk voorzien van een nieuwe periscoopcamera. Met die camera kan je veel verder inzoomen dan tot nu toe mogelijk was met de iPhone. Als we de geruchten moeten geloven, kun je met de iPhone 15 Pro Max straks zelfs twee keer zo ver inzoomen dan je nu met de iPhone 14 Pro kan.

We moeten nog maar zien of de periscoopcamera daadwerkelijk naar de iPhone 15 Pro Max komt, maar er wordt nu al gespeculeerd over de camera van de iPhone 16. De nieuwe periscoopcamera komt volgens geruchten namelijk ook naar de iPhone 16 Pro. De iPhone 16 Pro Max krijgt een geavanceerdere camera, waarmee je nóg verder in kunt zoomen. Dit weten we tot nu toe over de camera.

Extreem ver inzoomen met iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro Max krijgt volgens de nieuwste geruchten een ultra-zoomlens. Deze lens is nog geavanceerder dan de periscooplens, waardoor je straks met de iPhone 16 Pro Max veel verder in kunt zoomen bij het maken van een foto of video. Soortgelijke camera’s worden gebruikt bij het fotograferen van sportevenementen of wilde dieren.

Daarnaast wordt de camerasensor van de iPhone 16 Pro Max een stuk groter. De sensor van de iPhone is dan 1/1.14-inch, dat een groot verschil is met de huidige 1/1.28-inch bij de iPhone 14 Pro Max. Een grotere sensor laat meer licht binnen, waardoor de camera mooiere foto’s maakt bij weinig licht. Bovendien werkt het vervagen van de achtergrond op een foto beter bij de nieuwe sensor.

iPhone 16 verschijnt pas in 2024

Het duurt helaas nog wel even voor we de iPhone 16 Pro (Max) kunnen verwachten, de telefoon verschijnt pas in 2024. Tegen die tijd kan er natuurlijk veel veranderen, waardoor het mogelijk is dat de periscooplens van de iPhone 16 straks nóg veel verder kan inzoomen die van de iPhone 15 Pro Max. Dat blijft natuurlijk nog afwachten, maar het is zeker dat het inzoomen met de iPhone sterk zal verbeteren.

Heb jij geen zin om te wachten tot 2024 en ben je nu aan een grote, nieuwe iPhone toe? De iPhone 14 Pro Max is de grote uitvoering van de iPhone Pro van vorig jaar. Vind je die te duur? Dan is de iPhone 14 Plus de juiste keuze. Bekijk de beste deals in onze prijsvergelijker: