Vakantiegangers opgelet: de iPhone 16 is nu illegaal in dit land

Het moet niet gekker worden: het is nu in Indonesië illegaal om de iPhone 16 te gebruiken. Maar waarom eigenlijk?

De iPhone 16 is nu illegaal in Indonesië

Heb je net een nieuwe iPhone 16 gekocht en ben je van plan op vakantie te gaan? Dan moet je even uitkijken, want de iPhone 16 is nu illegaal in Indonesië. Maar het is niet alleen de iPhone 16 die nu verboden is. Ook andere Apple-devices die deze herfst zijn uitgebracht mogen niet meer gebruikt worden. Een Apple Watch Series 10 kun je dus maar beter ook niet bij je hebben in het land.

De ban op de iPhone 16 richt zich op de verkoop én het gebruik. Ook de iPhones die al eerder zijn verkocht zijn, worden nu als illegaal gezien. Gumiwang Kartasasmita (minister van industrie) zei onlangs dat elke functionerende iPhone 16 die gespot wordt in het land illegaal is.

De reden voor de ban op de iPhone is wel een beetje vreemd. Het land wil Apple dwingen om aan hun investeringsbelofte te voldoen. Apple heeft volgens het land 109 miljoen dollar beloofd om in het land te investeren voor infrastructuur en lokale productie. Volgens het land hebben ze pas 95 miljoen dollar geïnvesteerd.

De investeringen zijn een verplichting. Indonesië eist van buitenlandse bedrijven dat ze een bepaalde hoeveelheid van de materialen die ze gebruiken, geproduceerd worden in het land. Apple had hiervoor beloofd om onderzoeks- en ontwikkelingsvoorzieningen te bouwen in Indonesië, onder de noemer Apple academies.

Het is nog niet bekend wat Apple van plan is om de ban op te heffen. Tot dan blijft de iPhone 16 vooralsnog illegaal in Indonesië.

iPhone 16: in het kort

De iPhone 16 is voorzien van de compleet nieuwe cameraregelaar en draait op de A18-chip. Dit zijn de belangrijkste veranderingen bij de nieuwste iPhone: