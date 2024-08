iPhone 16 onderzoek laat zien dat groter tóch beter is

Volgens een onderzoek is het groter scherm een van de redenen waarom Apple-liefhebbers de iPhone 16 willen kopen. Maar waarom nog meer?

iPhone 16 onderzoek laat zien dat groter tóch beter

In een onderzoek van de website Sellcell is te lezen dat 62 procent van de iPhone-bezitters willen upgraden naar de iPhone 16. In het onderzoek staat dat 62,1 procent van de mannen een grotere iPhone willen. Bij de vrouwen is dat 47,8 procent. Dat betekent dus dat het overgrote deel van de potentiële iPhone 16-kopers een grotere iPhone willen.

Toch moeten we er een kanttekening bij plaatsen. Het groter scherm wordt niet een van de belangrijkste afwegingen om een iPhone 16 te kopen. De prijs, het thermisch ontwerp, AI-features en een snellere chip zijn volgens het onderzoek belangrijkere redenen om over te stappen.

Het onderzoek werd gehouden onder 2000 potentiële iPhone-kopers. Dit waren 1000 mannen en 1000 vrouwen.

Dit wordt de iPhone 16 (met groter scherm)

De iPhone 16 komt in september uit en voor het eerst in jaren krijgen de toestellen andere formaten. In 2023 kreeg de iPhone 15 al schermranden die veel dunner zijn, maar het schermformaat werd niet aangepast. Dat is bij de iPhone 16 Pro wel het geval, want Apple maakt de behuizing van de Pro-modellen een slag groter. Bij de iPhone 16 6,1 inch) en de iPhone 16 Plus (6,7 inch) houdt Apple wel dezelfde afmetingen aan.

Volgens nieuwe geruchten krijgt de iPhone 16 Pro een groter scherm van 6,3 inch, terwijl dat bij de iPhone 15 Pro nog 6,1 inch was. De iPhone 16 Pro Max krijgt een 6,9-inch display, tegenover 6,7 inch bij de iPhone 15 Pro Max. Zo wordt de iPhone 16 Apple’s eerste telefoon die in vier verschillende formaten verschijnt. Dat is niet alles, want de iPhone 16 krijgt schermranden die nóg dunner zijn.