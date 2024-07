iPhone 16 komt al over 2 maanden – dit zijn alle geruchten

De aankondiging van de iPhone 16 komt steeds dichterbij en door geruchten weten we al veel over de telefoon. Dit is er tot nu bekend over de volgende iPhone!

iPhone 16 komt eraan

In september verschijnt de iPhone 16, dus we hoeven nog maar twee maanden te wachten op de aankondiging van de nieuwe iPhone. Er zijn er al genoeg geruchten opgedoken over de aankomende modellen, waardoor we veel weten over Apple’s volgende smartphone. Ben je benieuwd welke nieuwe functies je kunt verwachten bij de iPhone 16? Hier is een samenvatting van de belangrijkste verwachtingen tot nu toe!

1. Grotere schermen

Apple past dit jaar voor het eerst in lange tijd het formaat aan van de iPhone. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max krijgen waarschijnlijk grotere schermen. De iPhone 16 Pro krijgt een 6,3-inch scherm, terwijl de iPhone 16 Pro Max een 6,9-inch display heeft. De behuizing van de telefoons worden hierdoor ook iets groter, maar het is de verwachting dat de dikte van de toestellen hetzelfde blijft.

Bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zien we geen veranderingen in de schermafmetingen. De iPhone 16 krijgt een 6,1-inch scherm, bij de iPhone 16 Plus is dat een 6,7-inch display. Dit zijn dezelfde formaten die we ook bij de iPhone 15 (Plus) en eerdere generaties zagen.

2. Aangepast camera-eiland

Aan de achterzijde van de reguliere modellen voert Apple dit jaar ook veranderingen door. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus krijgen een aangepaste verticale camera-opstelling, in plaats van de diagonale indeling bij eerdere iPhones. Door de lenzen verticaal te plaatsen wordt het mogelijk om ruimtelijke video’s op te nemen voor de Apple Vision Pro. Dat kan nu alleen nog met de iPhone 15 Pro (Max).

3. Batterij

Geruchten voorspellen dat de iPhone 16 en iPhone 16 Pro Max grotere batterijen krijgen, maar de iPhone 16 Plus krijgt juist een lagere batterijcapaciteit. Bij de accu van de iPhone 16 zien we een toename van 6 procent ten opzichte van de iPhone 15, bij de iPhone 16 Pro Max is dat 5 procent in vergelijking met de iPhone 15 Pro Max. De iPhone 16 Plus heeft juist 9 procent minder capaciteit. Het is nog niet duidelijk wat de grotere batterijen betekenen voor de accuduur van de toestellen.

4. Cameraknop

Alle iPhone 16 modellen krijgen een nieuwe cameraknop (Capture Button), die speciaal bedoeld is voor het maken van foto’s of video’s. Deze knop voegt functies toe zoals in- en uitzoomen door naar links en rechts te vegen, focussen op een onderwerp met een korte druk, of het starten van een opname met een langere druk op de button. De cameraknop bevindt zich rechtsonder aan de zijkant van de iPhone 16 en werkt vermoedelijk met trilmotoren. Lees hier meer over de cameraknop.

5. Ultragroothoeklens

De iPhone 16 Pro (Max) krijgt naar verwachting een verbeterde 48-megapixel ultragroothoeklens, die meer licht kan opvangen. De telefoon kan hierdoor betere foto’s maken in de 0,5× modus, vooral bij weinig licht. Dit betekent ook dat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max 48-megapixel ProRAW foto’s kunnen maken met de ultragroothoeklens. Bij de iPhone 15 Pro (Max) is dat nog niet mogelijk.

6. Super telefoto lens

De iPhone 16 Pro Max is mogelijk de eerste iPhone met een super telefoto periscoopcamera, die voor vergrote optische zoom zorgt. Super of ultra telefoto beschrijft meestal camera’s met een brandpuntsafstand van meer dan 300 millimeter. Bij de iPhone 15 Pro Max is dat nu nog 77 millimeter, dus de nieuwe lens zou betekenen dat je veel verder in kunt zoomen met de iPhone 16 Pro Max.

7. Snellere wifi

De iPhone 16 Pro (Max) krijgt naar verwachting Wifi 7, waarmee verbinding over de 2,4 GHz-, 5 GHz- en 6 GHz-banden tegelijk mogelijk is. Hierdoor heeft de iPhone sneller internet, lagere latentie en een betrouwbaardere connectiviteit bij wifiverbindingen. Wifi 7 heeft een pieksnelheid van meer dan 40 Gbps, dat is ongeveer vier keer zoveel als bij Wifi 6E. Het is de verwachting dat de iPhone 16 en iPhone 16 Plus ondersteuning krijgen voor Wifi 6E, Wifi 7 komt alleen naar de Pro-modellen.

8. Nieuwe A18-chip

Alle iPhone 16-modellen worden uitgerust met de nieuwe A18-chip. Het is nog onduidelijk of Apple opnieuw onderscheid maakt tussen de standaard- en de Pro-modellen, door de Pro-modellen te voorzien van een A18 Pro-chip. Wel duidelijk is dat de processor enorm krachtig is en een speciaal gedeelte heeft voor Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf die werkt met kunstmatige intelligentie. Door de nieuwe A18-chip komt AI ook naar de reguliere iPhones van dit jaar.

9. Tetraprismalens

Zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max krijgt naar verwachting een tetraprismalens, die momenteel exclusief is voor de iPhone 15 Pro Max. Apple’s tetraprismalens maakt het mogelijk om veel verder in te zoomen: tot 5x optische zoom en tot 25x digitale zoom. Het is voor het eerst dat beide Pro-modellen voorzien zijn van de tetraprismalens, waardoor er geen verschil meer is tussen de Pro en de Pro Max.

10. Verbeterde schermtechnologie

Apple overweegt de inzet van een nieuwe schermtechnologie bij de oled-displays van de iPhone 16. Deze technologie moet de schermhelderheid behouden of zelfs verhogen, terwijl het energieverbruik juist wordt verminderd. Nog een voordeel van het vernieuwde scherm is naar verluidt dat je als gebruiker minder last hebt van de reflectie van het licht. De nieuwe schermtechniek komt waarschijnlijk naar alle modellen van de iPhone 16.

11. Actieknop

De iPhone 15 Pro (Max) heeft een actieknop en in 2024 wordt verwacht dat de button wordt uitgebreid naar de standaard iPhone 16-modellen. De actieknop, die de traditionele mute-schakelaar vervangt, kan meerdere functies uitvoeren. Je kunt kiezen uit het activeren van de zaklamp, het inschakelen van de camera, het starten van een snelkoppeling en nog veel meer. Met iOS 18 krijgt de actieknop er bovendien meer functies bij.

12. Opladen

Opladen gaat naar verluidt een stuk sneller met de nieuwe iPhones. De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max krijgen ondersteuning voor 40W bedraad snelladen en 20W opladen via MagSafe. Dat is een stuk sneller dan we bij de huidige iPhones zien. De iPhone 15 (Plus) en iPhone 15 Pro (Max) zijn momenteel in staat tot 27W snelladen. Je hoeft de iPhone 16 Pro (Max) dus minder lang aan de lader te leggen.

13. Verbeterde microfoon

De microfoon wordt volgens geruchten veel beter bij de iPhone 16, dat te maken heeft met de introductie van Apple Intelligence. Siri wordt veel slimmer door de implementatie van AI, zo kan de spraakassistent straks ook op tekstopdrachten reageren en krijgt Siri ondersteuning van ChatGPT. Om Siri nog beter te maken is de microfoon vernieuwd bij de iPhone 16, zodat de spraakassistent situaties beter begrijpt.

14. Nieuw thermisch ontwerp

Apple werkt naar verluidt aan een nieuw thermisch systeem voor de iPhone 16. Oververhitting was afgelopen jaar vooral bij de iPhone 15 Pro Max een probleem, dat Apple bij de nieuwe iPhones wil voorkomen. De iPhone 16 Pro (Max) krijgt daarom metalen batterijbehuizingen, die oververhitting moeten verminderen. Eerder doken al beelden op, waarop waarschijnlijk de nieuwe batterij van de iPhone 16 te zien is.

15. Meer opslagruimte

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max krijgen veel meer opslagruimte. Het is de verwachting dat de maximale opslagcapaciteit wordt verdubbeld van 1 TB naar 2 TB. Wat dat betekent voor de standaard opslagruimte is nog niet duidelijk. Mogelijk geldt de uitvoering met 2 TB als extra aanvulling op de bestaande opties, maar Apple kan er ook voor kiezen om het instapmodel van 128 GB te schrappen.

16. Werkgeheugen

Bij de Pro-modellen zien we dit jaar dus meer opslagruimte, maar bij de reguliere iPhones komt er juist meer werkgeheugen. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben naar verluidt beiden 8 GB RAM. Bij de iPhone 15 (Plus) is dat nu nog 6 GB RAM. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn al voorzien van 8 GB aan werkgeheugen, dat we ook terug zullen zien bij de iPhone 16 Pro (Max).

17. Dunnere schermranden

Bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen we al enorm dunne schermranden, maar bij de iPhone 16 Pro worden ze nóg dunner. Apple maakt hiervoor gebruik van een nieuwe schermtechnologie, waar naar verluidt nog problemen mee zijn. De nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat de schermranden dunner dan ooit worden bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max.

18. Nieuwe titanium afwerking

Vorig jaar zagen we de eerste iPhones met een titanium behuizing en we zien hetzelfde materiaal dit jaar terug bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Het uiterlijk van dat titanium wordt wel anders, want Apple kiest bij de iPhone 16 voor een verbeterd afwerkingsproces. De telefoon heeft daardoor een een glanzender uiterlijk, terwijl de iPhone 15 Pro (Max) juist een geborstelde afwerking heeft.

19. Verminderde lens-flare

Veel iPhone-gebruikers klagen over groene stipjes die vaak verschijnen bij nachtfoto’s met een felle lichtbron. Deze stipjes worden ook wel lens-flares genoemd, die moeilijk te voorkomen zijn. Apple test daarom een nieuwe anti-reflectieve optische coating, die een oplossing moet bieden voor de lens-flares en ghosting moet verminderen. Je krijgt dan geen vervelende stipjes meer in beeld bij foto’s of video’s.

20. Nieuwe Kleuren

Zoals ieder jaar introduceert Apple weer een reeks nieuwe kleuren bij de iPhone. De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zullen beschikbaar zijn in zwart, wit (ook wel zilver), grijs (ook wel natural titanium) en roze. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus komen waarschijnlijk in zwart, groen, roze, blauw en wit.

Release van de iPhone 16

Door alle geruchten hebben we inmiddels een goed idee van de nieuwe functies bij de iPhone 16. We hoeven niet lang meer te wachten op de volgende iPhone, want Apple presenteert de iPhone 16 in september. Doorgaans vindt de presentatie van de reeks nieuwe iPhones plaats in de tweede week van september. Dat gebeurt dan op een maandag of dinsdag. Als we iets verder vooruitkijken zou dat dus maandag 9 en dinsdag 10 september 2024 zijn!

Wil je meer weten over de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.