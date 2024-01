Deze Pro-functies komen dit jaar naar de iPhone 16 (Plus)

Apple brengt dit jaar weer een reeks nieuwe iPhones uit, waarbij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus een aantal functies van de iPhone 15 Pro overnemen. Dit weten we al.

Apple werkt aan de iPhone 16 (Plus)

De iPhone 16 verschijnt dit jaar en door geruchten weten we steeds meer over de nieuwe telefoon. Zo weten we inmiddels dat Apple dit jaar de formaten van de iPhones gaat aanpassen en dat de actie-knop ook naar de ‘normale’ iPhones komt. Dat betekent dat de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus dit jaar ook een actieknop krijgen. Bij de iPhone 15 bleef de nieuwe button nog beperkt tot de Pro-modellen.

Dat is naar verluidt niet de enige Pro-functie die we dit jaar terug gaan zien bij de iPhone 16. Het is inmiddels gebruikelijk dat Apple functies van de Pro-modellen een jaar later ook naar de reguliere iPhones brengt. Zo kregen de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus dit jaar de 48-megapixelcamera en het Dynamic Island. Bij de iPhone 16 (Plus) zien we weer functies terug van de iPhone 15 Pro. Dit zijn ze.

Meer werkgeheugen en snellere wifi

De iPhone 16 (Plus) draait volgens geruchten op de A18-chip, die is gemaakt aan de hand van de nieuwe 3nm-technologie. Daarnaast krijgt de iPhone 16 voor het eerst 8 GB aan werkgeheugen, terwijl de iPhone 15 het nog moet doen met 6 GB. Meer werkgeheugen zorgt ervoor dat het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment soepeler verloopt. Met de functie kun je dus makkelijker multitasken, zonder dat de iPhone 16 traag wordt.

Daarnaast krijgt zowel de iPhone 16 als de iPhone 16 Plus ondersteuning voor het snellere Wifi 6E. Op dit moment hebben alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max ondersteuning voor deze wifi-standaard. Met Wifi 6E wordt er een nieuwe frequentie toegevoegd aan de bestaande frequenties van 2,4GHz en 5GHz. Door deze functie heb je met de iPhone 16 veel sneller internet, ook als er meerdere apparaten op hetzelfde netwerk zitten.

Dit is wanneer de iPhone 16 verschijnt

De iPhone 16 krijgt dus behoorlijk wat functies van de iPhone 15 Pro, waaronder snellere wifi én meer werkgeheugen. Andere veranderingen die we bij de iPhone 16 gaan zien zijn een betere microfoon en een aangepast camera-eiland. Er worden dus meerdere aanpassingen verwacht bij de iPhone 16, zowel van buiten als van binnen. Lees hier meer over de verschillen tussen de iPhone 15 en iPhone 16.

We moeten nog wel even wachten op de volgende iPhone, want Apple brengt de nieuwe toestellen waarschijnlijk pas in september uit. Tot die tijd moeten we het nog met de iPhone 15 doen. Wil je niet zo lang wachten en ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? De iPhone 15 Pro heeft in dat geval veel functies die we dit jaar bij de iPhone 16 zien.