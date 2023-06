iPhone 16 (Plus) moet het doen zonder deze exclusieve functie

We moeten nog even wachten op de iPhone 16, maar verschillende geruchten over de telefoon gaan al rond. Volgens deze berichten moet de iPhone 16 het zonder deze exclusieve functie doen.

iPhone 16 (Plus) krijgt deze functie niet

De iPhone 15 verschijnt pas in september van dit jaar, maar er wordt nu al gespeculeerd over de functies van de iPhone 16. Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max waarschijnlijk de grootste schermen krijgen die we tot nu toe bij een iPhone hebben gezien. Dit heeft te maken met de nieuwe periscooplens, die dit jaar al bij de iPhone 15 Pro Max wordt verwacht.

Nieuwe geruchten verklappen nu iets meer over de functie van het scherm van de iPhone 16. De ProMotion-techniek komt naar verluidt alleen naar de Pro-modellen, waardoor de reguliere iPhone het opnieuw moet doen zonder deze exclusieve functie. Apple heeft er bij de iPhone 14-serie eveneens voor gekozen om ProMotion alleen naar de iPhone 14 Pro (Max) te brengen.

Betere schermen voor Pro-modellen

De geavanceerde ProMotion-techniek zorgt voor een hogere verversingssnelheid bij je iPhone. De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max waren de eerste iPhones met ProMotion. Hiermee kan het scherm sneller verversen (tot 120 Hz). Dit valt vooral op bij het swipen en scrollen, waarbij de weergave er vloeiender uitziet. ProMotion kan de snelheid van het verversen ook verlagen (tot 1 Hz bij de iPhone 14 Pro (Max)) om de batterij te sparen.

De reguliere iPhones hebben deze ProMotion-techniek niet. Het scherm ververst in dat geval altijd met 60 beelden per seconde (60 Hz). Het maakt dan niet uit welke taak je met je iPhone uitvoert. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ross Young komt hier bij de iPhone 16-reeks dus geen verandering in. De iPhone 16 (Plus) moet het dan opnieuw zonder de ProMotion-functie doen.

Nog even wachten op de iPhone 16

Het duurt dus nog wel even voor we de iPhone 16 Pro (Max) kunnen verwachten, de telefoon verschijnt pas in 2024. Het is goed mogelijk (en te hopen) dat de plannen tegen die tijd nog wijzigen, waardoor ProMotion tóch naar de iPhone 16 (Plus) komt. Deze kans is echter klein, want Apple probeert het verschil tussen de reguliere iPhone en de iPhone Pro juist steeds groter te maken.

Heb jij geen zin om te wachten op de iPhone 16 en ben je nu op zoek naar een iPhone met de ProMotion-functie? De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max beschikken al over de geavanceerde techniek.