Gerucht: deze features maakt de iPhone 16 écht stukken beter!

Het duurt nog even voordat de iPhone 16 verschijnt, maar de eerste geruchten steken al de kop op. Deze nieuwe features gaat de iPhone 16 krijgen.

De iPhone 16 krijgt de volgende nieuwe features

We hebben alle geruchten die tot nog toe de ronde doen voor je verzameld. Het blijkt dat (toevallig of niet) de iPhone 16 maar liefst 16 nieuwe features krijgt. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Groter scherm

De iPhone 16 Pro en Pro Max krijgen naar verwachting een groter scherm, respectievelijk 6,27 inch en 6,85 inch (ter vergelijking: de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max hebben schermen van respectievelijk 6,1 en 6,7 inch).

Verticale camera-layout

De standaard iPhone 16-modellen krijgen vermoedelijk een verticale camera-lay-out, vergelijkbaar met die van de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Het is niet helemaal duidelijk waarom Apple terugkeert naar deze layout. Mogelijk omdat het de toestellen in staat stelt om Spatial Video op te nemen voor de Apple Vision Pro.

Een nieuwe knop

Een andere nieuwe iPhone 16 feature is waarschijnlijk een nieuwe knop onder de vergrendelknop aan de rechterkant. Het is nog onduidelijk waarvoor de knop bedoeld is, Apple noemt de knop schijnbaar de ‘Capture Button’.

Ondersteuning voor Wifi 7

De Pro-modellen van de iPhone 16 krijgen naar verwachting Wifi 7-ondersteuning, waardoor gegevensoverdracht via 2,4 GHz-, 5 GHz- en 6 GHz-banden tegelijkertijd mogelijk is. Dat moet zorgen voor hogere snelheden en betrouwbaardere verbindingen.

5x optische zoom

Beide Pro-modellen van de iPhone 16 krijgen vermoedelijk een 5x optische zoom, iets wat bij de iPhone 15 nog is voorbehouden aan de Pro Max.

iPhone 16 Ultra

Apple introduceert misschien een high-end iPhone 16 Ultra naast de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Het toestel zou extra cameraverbeteringen, een groter display en misschien zelfs een ontwerp zonder fysieke aansluiting kunnen hebben.

Overige iPhone 16 features

Naast deze zes iPhone 16 features komen er volgens de geruchten dus nog tien. Die noemen we hieronder voor de volledigheid. Wat er uiteindelijk klopt van deze voorspellingen weten we pas na de volgende zomer.

De Pro-modellen krijgen een verbeterde 48-megapixel ultra groothoeklens;

Verbeterde optische zoomlens voor de Pro-modellen;

De iPhone 16 krijgt waarschijnlijk de nieuwe generatie A18 Pro-chip;

5G Advanced-ondersteuning voor de Pro-modellen;

De Pro-modellen krijgen alleen solid state-knoppen die je niet kunt indrukken;

De iPhone 16 OLED-schermen gebruiken een lichtere microlens-techniek;

De iPhone 16 en iPhone 16 Plus krijgen naar verwachting een A17-chip;

De iphone 16-modellen krijgen mogelijk exclusieve AI-features;

De Pro-modellen gebruiken stacked battery-techniek voor een langere batterijduur.

De actieknop wordt uitgebreid naar de standaard iPhone 16-modellen;

