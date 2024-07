iPhone 16 krijgt vernieuwde Face ID (maar met welke functie?)

Volgens geruchten krijgt de iPhone 16 dit jaar een vernieuwde versie van Face ID. Benieuwd naar het nieuwe ontwerp? Dit weten we al!

Face ID bij de iPhone 16

Dit jaar verschijnt de iPhone 16 en de verwachtingen voor de telefoon zijn hooggespannen. Analisten verwachten zelfs de spannendste update voor de iPhone in jaren. Dit komt door de introductie van Apple Intelligence, maar er wordt ook een aantal veranderingen in de hardware verwacht bij de volgende iPhone. Eén van die aanpassingen is een vernieuwde versie van Face ID bij de iPhone 16.

Eerder werd al duidelijk dat Apple de samenwerking met Coherent, een Engels bedrijf dat gespecialiseerd is in biometrische technieken, heeft stopgezet. De DigiTimes bevestigt nu dat er veranderingen aankomen bij de Face ID-camera van de iPhone 16. Deze aanpassingen zijn naar verluidt terug te zien in het ontwerp van de telefoon. Mogelijk werkt Apple aan een nieuwe sensor die onder het scherm van de iPhone verdwijnt.

Betere sensoren voor Face ID

Het is nog onduidelijk welke veranderingen Apple precies doorvoert bij de Face ID-sensor van de iPhone 16. Er worden vaker onderdelen van toestellen vervangen, zonder dat je daar als gebruiker direct iets van merkt. Dat heeft te maken met contracten die lopen met fabrikanten of de voorraad van bepaalde onderdelen. Het is in ieder geval de verwachting dat Face ID beter werkt met de vernieuwde sensor.

Je kunt de iPhone 16 vermoedelijk sneller ontgrendelen door de vernieuwde versie van Face ID. Eerder gingen geruchten dat de Face ID-sensor compleet onder het scherm zou verdwijnen bij de volgende iPhone. Het was de verwachting dat de iPhone 16 Pro (Max) alleen nog een kleine uitkeping zou hebben voor de frontcamera. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ross Young, expert op het gebied van displays, zijn deze plannen doorgeschoven naar 2025.

Release van de iPhone 16

Door technische problemen met de sensor van Face ID krijgen de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max vermoedelijk weer het Dynamic Island. Pas bij de iPhone 17 Pro (Max) verdwijnt de feature en zien we enkel nog een kleine uitkeping in het scherm. De nieuwe sensor voor Face ID komt naar verluidt ook naar de ‘normale’ iPhone 16 en de iPhone 16 Plus, waardoor gezichtsherkenning bij alle toestellen dit jaar wordt verbeterd.

We moeten nog even wachten op de iPhone 16, want Apple presenteert de nieuwe telefoon pas in september. Door geruchten weten we al dat de smartphone dit jaar in vier verschillende maten verschijnt, doordat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max grotere schermen krijgen. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

