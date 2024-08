Vindt het iPhone 16-event een week eerder plaats dan gepland?

Apple heeft het iPhone 16-event nog niet officieel aangekondigd, maar de kans bestaat dat het evenement dit jaar een week eerder plaatsvindt. Dit is waarom.

iPhone 16-event

We hoeven niet lang meer te wachten, want volgende maand onthult Apple de iPhone 16 al. Er verschijnen dit jaar met de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max opnieuw vier nieuwe iPhones. Ieder jaar wordt de nieuwe generatie van de iPhone op een groot evenement gepresenteerd in de tweede week van september. Apple kondigt het iPhone 16-event dus vermoedelijk snel aan.

Doorgaans organiseert Apple evenementen op een dinsdag op woensdag, waarop de jaarlijkse WWDC als uitzondering geldt. Dat betekent dat Apple de iPhone 16 op de tweede dinsdag of woensdag van september aankondigt. Tot nu toe was het daarom de verwachting dat het iPhone 16-event op dinsdag 10 september plaats zou vinden, omdat Apple geen aankondigen plant op 11 september. Volgens nieuwe geruchten wordt die datum mogelijk een week naar voren gehaald.

Verkiezingsdebat op 10 september

In november vinden dit jaar de presidentsverkiezingen plaats in de Verenigde Staten. Aan de verkiezingen gaan altijd verschillende debatten vooraf, waarvan de eerste al snel komt. Kamala Harris en Donald Trump gaan op dinsdag 10 september met elkaar in gesprek, dat voor Apple mogelijk een reden is om het iPhone 16-event te verplaatsen. Zo besloot MTV ook om de uitreiking van de Video Music Awards niet meer op 10 september te organiseren.

De kans is groot dat Apple niet wil concurreren met het verkiezingsdebat, waardoor het iPhone 16-event inderdaad naar voren wordt gehaald. Mogelijk vindt het evenement al plaats op dinsdag 3 of woensdag 4 september. Maandag 2 september lijkt onwaarschijnlijk, want dan is de Dag van de Arbeid in de Verenigde Staten. Een evenement op dinsdag of woensdag is daarom zo goed als zeker dit jaar.

iOS 18 komt mogelijk ook eerder

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman is het bedrijf al klaar met de ontwikkeling van iOS 18. Apple heeft de zevende testversie van iOS 18 uitgebracht, dat mogelijk de laatste bèta van de software-update is. Ontwikkelaars zijn volgens Gurman al druk bezig met iOS 18.1 door Apple Intelligence. Het lijkt er dus op dat zowel iOS 18 als het iPhone 16-event een week eerder kunnen komen dan verwacht.

Toch blijft het nog even afwachten, want Apple verstuurt de uitnodiging voor het iPhone 16-event binnenkort. Doorgaans kondigt Apple het evenement twee weken van tevoren aan, dus we horen deze of volgende week wanneer de officiële datum is. Bij de iPhone 16 wordt een nieuwe cameraknop verwacht en alle iPhones krijgen dit jaar ondersteuning voor Apple Intelligence. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!