iPhone 16-event: deze hints verstopte Apple in de uitnodiging

Op 9 september is het zover, dan kondigt Apple de iPhone 16 aan! Deze hints verstopte Apple in de uitnodiging van het iPhone 16-event.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 16-event aangekondigd

Apple heeft de officiële uitnodiging voor het iPhone 16-evenement verstuurd! Op maandag 9 september worden de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max onthuld. Dat is lang niet alles, want ook de Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 2024, Apple Watch Ultra 3 en de AirPods 4 verschijnen op 9 september. Ieder jaar verstopt Apple hints in de uitnodiging en dat is bij het iPhone 16-event niet anders.

Alle iPhone 16-modellen krijgen een nieuwe en verbeterde processor. Voor het eerst in lange tijd krijgen alle nieuwe iPhones een compleet nieuwe chip. Dat is dit jaar belangrijker dan andere jaren, omdat de nieuwe A18-chip ondersteuning biedt voor veel nieuwe iOS 18-functies. Met die update komt Apple Intelligence beschikbaar, waar we de eerste hints van zien in de uitnodiging van het iPhone 16-event.

Apple Intelligence komt naar iPhones

Op dit moment krijgen alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max ondersteuning voor Apple Intelligence. In september komen daar vier iPhones bij, want het is de verwachting dat alle nieuwe toestellen met Apple Intelligence werken. Daar zien we in de aankondiging van het iPhone 16-event al hints voor terug, want Apple verwijst met de animatie naar de vernieuwde versie van Siri.

In de uitnodiging verwijst Apple met ‘Glowtime‘ uiteraard naar de uitspraak ‘It’s showtime‘. De kleuren die in de aankondiging te zien zijn verwijzen eveneens naar Apple Intelligence. Het lijkt er dus op dat Apple bij het iPhone 16-event nog meer zal onthullen over alle AI-functies. De belangrijkste features van de volgende iPhone draaien vermoedelijk niet om de hardware, maar met Apple Intelligence vooral om de software.

Toch geeft Apple met de term ‘Glowtime‘ nog een hint in de aankondiging van het iPhone 16-event. Apple introduceert bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max waarschijnlijk een nieuwe type oled-scherm, dat langer meegaat en vel feller is. Zo is het display beter af te lezen is bij verschillende lichtomstandigheden. De uitnodiging van het evenement lijkt te bevestigen dat we verbeterde schermen zullen zien bij de iPhones van dit jaar.

Functies pas vanaf iOS 18.1 beschikbaar

Er komen met Apple Intelligence grote veranderingen naar je iPhone, want vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met nieuwe functies. Helaas moeten gebruikers nog wel even wachten op de lancering van Apple Intelligence, want de AI-features komen pas met iOS 18.1 beschikbaar. In Europa moeten we vermoedelijk nog langer wachten, pas in 2025 kunnen we aan de slag met Apple Intelligence.

Door de hints in de uitnodiging van het iPhone 16-event weten we in ieder geval zeker dat Apple Intelligence dit jaar naar alle iPhones komt. Andere veranderingen die bij de iPhone 16 worden verwacht zijn een nieuwe cameraknop, grotere schermen bij de Pro-modellen en de krachtige A18-chip. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!