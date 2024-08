iPhone 16 event: wanneer kondigt Apple de officiële datum aan?

De release van de volgende iPhone komt steeds dichterbij, maar op welke datum vindt het iPhone 16-event plaats? Dit is wanneer Apple de datum aankondigt!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 komt eraan

Over minder dan een maand presenteert Apple de iPhone 16. Er verschijnen dit jaar met de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max opnieuw vier nieuwe iPhones. Apple onthult de nieuwe generatie van de telefoon doorgaans op een groot evenement in september. Dat gebeurt altijd in de tweede week van die maand, dus het is de verwachting dat de datum van het iPhone 16-event dinsdag 10 september is.

Toch is dat niet helemaal zeker, want Apple heeft het evenement nog niet officieel aangekondigd. Waar bij de jaarlijkse WWDC (Worldwide Developers Conference) de datum al maanden van tevoren bekend is, wacht Apple daar bij het iPhone 16-event veel langer mee. Apple onthult de datum van het evenement meestal twee of drie weken voor de release van de nieuwe iPhone. Dat betekent dat we niet lang meer hoeven te wachten.

Aankondiging van het iPhone 16-event

Het lijkt zo goed als zeker dat het iPhone 16-event plaatsvindt op dinsdag 10 september, maar het is pas echt zeker als Apple de aankondiging heeft gemaakt. Als we terugkijken naar voorgaande jaren verstuurt Apple de uitnodiging voor het evenement vermoedelijk binnenkort. In 2023 kondigde Apple het iPhone-event aan op 29 augustus, de iPhone 15 werd vervolgens op 12 september gepresenteerd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Een jaar eerder kwam de uitnodiging op 24 augustus en volgde de presentatie van de iPhone 14 op 7 september. In 2021 en 2020 was Apple nóg later, toen werden de evenementen op 7 en 8 september pas aangekondigd. De presentaties van de iPhone 13 en iPhone 12 vonden niet veel later plaats, op 14 en 15 september. Het is de verwachting dat Apple het iPhone 16-event twee weken van tevoren aankondigt, zoals de laatste jaren ook gebeurde.

Meer over de volgende iPhone

Apple verstuurt de uitnodigingen van het iPhone 16-event waarschijnlijk rond 27 augustus 2024, de officiële presentatie volgt op dinsdag 10 september. Dan weten we zeker op welke datum de iPhone 16 wordt getoond en welke functies er naar de telefoon komen. Bij de iPhone 16 (Plus) worden een A18-chip, vernieuwd camera-eiland, actieknop en nieuwe Capture Button verwacht.

De iPhone 16 Pro (Max) krijgt een groter scherm, verbeterde camera en een aangepaste titanium behuizing. Bovendien komt Apple Intelligence waarschijnlijk naar alle nieuwe iPhones van dit jaar. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!