Waarom Apple het ontwerp van de iPhone 16 radicaal zou moeten herzien

Apple moet flink aan de slag om aan nieuwe EU-regels te voldoen. Dit is het perfecte moment om het iPhone 16 design compleet te herzien.

iPhone 16 design: tijd voor verandering

De Europese Unie wil de hoeveelheid elektronisch afval verminderen en heeft daar twee nieuwe wetten voor aangenomen. Allereerst moeten vanaf 2024 de meeste oplaadbare apparaten via usb-c op te laden zijn. Daarnaast moeten vanaf 2027 accu’s in draagbare elektronica door de gebruiker zelf te verwijderen en te vervangen zijn.

Voor Apple zijn dit twee ingrijpende wetten, want ze gaan regelrecht tegen de designfilosofie van het bedrijf in. Hoewel usb-c breed wordt omarmd, houdt Apple ervan om zijn eigen standaarden te gebruiken om zo betere kwaliteit te waarborgen. Dat doet het bedrijf bijvoorbeeld met de Made for iPhone-certificatie, waarmee consumenten kunnen zien dat ze met veilige kabels te maken hebben.

En dan nog de verwisselbare accu. Hoewel het vroeger heel normaal was om de accu van je telefoon eruit te halen, was dat bij Apple’s iPhone nog nooit mogelijk. Alles zit bij Apple-apparaten potdicht om de beste ervaring te kunnen garanderen. Nu Apple de accu van de iPhone vervangbaar moet maken, wordt het bedrijf geforceerd om flinke aanpassingen in het design te maken. Als je dan toch bezig bent, is dat het ideale moment om de hele iPhone te herzien.

De accu uit de Fairphone 4 halen.

Laten inspireren door Fairphone

Het is waarschijnlijk dat de Europese Unie in de toekomst met nog meer dergelijke wetten komt. Elektronisch afval is namelijk een groot probleem en waarom zou je dan stoppen bij oplaadkabels en accu’s? Misschien is de volgende stap wel dat je het scherm zelf moet kunnen vervangen als je smartphone is gevallen, of dat je zelf de camera moet kunnen upgraden.

Dat is geen vreemd idee, want dat doet Fairphone nu al. Dit bedrijf uit Nederland maakt modulaire Android-smartphones die bekend staan om hun repareerbaarheid en de mogelijkheid om deze zelf te upgraden door een andere module erin te stoppen.

Apple zet al stappen in deze richting. Het bedrijf heeft vorig jaar de Zelfservice-reparatie geïntroduceerd, zodat mensen die ervaring hebben met het repareren van elektronische apparaten via originele onderdelen, gereedschap en een handleiding zelf hun iPhone kunnen repareren. Dat is nog erg lastig en dus niet toegankelijk, maar het is een begin. Het kan toch niet anders dan dat het bedrijf nadenkt over manieren om deze optie uit te breiden?

Design van iPhone is saai

Want laten we wel wezen: het design van de iPhone begint een beetje saai te worden. Al vele jaren hebben we praktisch hetzelfde ontwerp met kleine verschillen. De grootste aanpassing in de afgelopen jaren was dat de notch een eiland werd. De grootste aanpassing van de iPhone 15 Pro lijkt kleinere schermranden te zijn. Je zou kunnen zeggen dat het design van de iPhone af is en de vouwtelefoon de volgende stap wordt, maar is dat nou de echte Apple-innovatie?

Dit is het ideale moment om de iPhone vanaf niets opnieuw te ontwerpen, met bij elke stap milieubewustheid in het achterhoofd zonder in te leveren op de Apple-kwaliteit. Een iPhone 16 die te repareren en misschien zelfs te upgraden is.

Apple verdient steeds minder uit de verkopen van hardware en steeds meer aan diensten zoals Apple TV Plus en iCloud. Het wordt dus belangrijker dat consumenten een Apple-apparaat bezitten en minder belangrijk dat ze er eentje kopen. Als je mensen de zekerheid biedt dat ze langer met de aankoop van een dure iPhone kunnen doen, kun je zelfs met een hogere prijs meer toestellen verkopen.

