iPhone 16 chip: dit weten we al over de processor van de iPhone

De iPhone 16 (Plus) verschijnt binnenkort, maar op welke processor draait de telefoon? En welke chip krijgt de iPhone 16 Pro (Max)? Dit weten we al!

iPhone 16 krijgt A18-chip

Op 9 september vindt het iPhone-event van 2024 plaats. Die avond presenteert Apple de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Waar Apple bij de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus de processor van de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hergebruikte, krijgen dit jaar alle iPhones een compleet nieuwe chip. De iPhone 16-serie draait naar verluidt op de nieuwe A18- en A18 Pro-chip.

Apple voorziet de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus van de A18-chip. Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max gaat het bedrijf nog een stap verder, want deze toestellen draaien op de A18 Pro-chip. Het is belangrijker dan voorgaande jaren dat alle iPhones een nieuwe processor krijgen. Dat heeft te maken met de introductie van Apple Intelligence, waarvoor veel rekenkracht nodig is bij de nieuwe smartphones.

A18-chip met Apple Intelligence

Met de A18 en de A18 Pro-chip krijgen alle iPhone 16-modellen ondersteuning voor Apple Intelligence. Dat is niet het geval bij de iPhone 15, waar alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden uitgebreid met de nieuwe AI-functies. Alleen de A17 Pro-chip van vorig jaar ondersteunt Apple Intelligence. Dit jaar werken dus wél alle processors met Apple Intelligence, waardoor je geen Pro meer nodig hebt voor de nieuwe features.

Het is de verwachting dat de A18 Pro-chip van de iPhone 16 Pro (Max) een stuk sneller en krachtiger is dan de A18-chip van de iPhone 16 (Plus). Alle nieuwe iPhones beschikken dit jaar waarschijnlijk over 8 GB aan werkgeheugen. Dat is ook wel nodig, want veel functies van Apple Intelligence worden lokaal op de iPhone geladen. Met meer werkgeheugen en de krachtigere A18-chip gaat dat probleemloos. Bij de iPhone 16 Pro (Max) werkt dat laden net wat sneller door de A18 Pro-chip.

Release van de iPhone 16

Met de A18-chip kan de iPhone meerdere zware taken op hetzelfde moment aan. Dat is ook wel nodig, want met Apple Intelligence worden veel functies op de achtergrond geladen. Apple Intelligence komt later beschikbaar op alle iPhones met een A17 Pro-chip of nieuwer. Met de nieuwe techniek worden vrijwel alle iPhone-apps uitgebreid met handige AI-functies, die we waarschijnlijk terugzien in iOS 18.1 of iOS 18.2.

In Europa moeten we nog wat langer wachten op Apple Intelligence. Hier komen de functies mogelijk pas in 2025 beschikbaar, daarover zijn de Europese Unie en Apple nog in gesprek. Met de A18- en A18 Pro-chip is het in ieder geval zeker dat alle iPhone 16-modellen werken met Apple Intelligence. Wil je meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16 en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!