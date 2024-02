iPhone 16 krijgt speciale nieuwe chip voor razendsnelle AI-functies

Het was al bekend dat de iPhone 16 veel nieuwe AI-functies krijgt. Om dit voor elkaar te krijgen, heeft Apple ook een speciale chip ontworpen. Dit moet je weten.

iPhone 16 krijgt speciale chip voor AI-functies

De volgende generatie A18- en M4-chips van Apple voor toekomstige iPhone– en Mac-modellen krijgen aanzienlijk meer cores, meldt de Taiwanese website Economic Daily News. Dit zorgt voor een flinke verbetering van de prestaties van AI en machine learning.

iOS 18 bevat volgens de laatste geruchten nieuwe AI-functies voor onder andere Siri, Opdrachten, Berichten en Apple Music. Tim Cook zei onlangs dat Apple werkt aan generatieve AI en ‘later dit jaar’ meer details zal prijsgeven. iOS 18 zal waarschijnlijk in juni worden aangekondigd tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC van Apple.

iPhone 16 met AI verschijnt in september

Chips van de A18-serie verschijnen waarschijnlijk voor het eerst in september, namelijk in de iPhone 16-modellen. Eerder ging het gerucht dat sommige AI-functies exclusief voor de iPhone 16-modellen zijn. De verbeterde chip zou daar dus een reden voor kunnen zijn. De eerste Macs met een M4-chip worden waarschijnlijk pas eind 2024 of begin 2025 uitgebracht.

Chips van Apple worden steeds beter

Apple heeft de prestaties van chips in de loop der jaren steeds verbeterd, ook al is het aantal cores niet altijd veranderd. Apple zegt bijvoorbeeld dat de A17 Pro-chip van de iPhone 15 Pro een tot 2x snellere chip heeft in vergelijking met die van de iPhone 14 Pro.

De meeste Mac-modellen zijn overigens uitgerust met een 16-core chip. Uitzondering hierop zijn de Mac Studio en de Mac Pro, die allebei een M1 Ultra- of M2 Ultra-chip met 32 cores hebben.

AI wordt steeds populairder

De populariteit van AI nam een vlucht in 2022, nadat OpenAI ChatGPT uitbracht. Dat is een chatbot die kan reageren op vragen en andere prompts. Google, Microsoft en andere bedrijven hebben inmiddels soortgelijke chatbots en tools uitgebracht, waaronder chatbots die automatisch afbeeldingen kunnen genereren, kunnen reageren op gesproken vragen en meer.

