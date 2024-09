iPhone 16 (Pro) cameraregelaar: dit zijn de functies van de nieuwe knop

Apple heeft bij de iPhone 16 (Pro) weer een nieuwe knop geïntroduceerd, want de iPhones beschikken over een cameraregelaar. Dit kun je met de schakelaar!

Cameraregelaar bij de iPhone 16

De iPhone 16 is officieel aangekondigd! Apple heeft dit jaar een cameraregelaar geïntroduceerd, die naar alle uitvoeringen van de iPhone 16 komt. De nieuwe knop komt dus naar de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Je vindt de regelaar terug aan de rechterkant van de nieuwe iPhones, onder de vergrendelknop. Het gaat niet om een fysieke knop, maar om een button die werkt met Haptic Touch.

Dat betekent dat je de cameraregelaar niet echt kunt indrukken, in plaats daarvan gebruikt de iPhone 16 trilmotoren om te reageren als je de knop aanraakt. Daardoor kan de regelaar op verschillende manieren bediend worden. Dat is handig, want je krijgt toegang tot meerdere camerafuncties met de nieuwe knop. Benieuwd welke dat zijn? Wij leggen je uit waarvoor je de cameraregelaar kunt gebruiken.

Functies van de cameraregelaar

Met de nieuwe cameraregelaar krijg je sneller toegang tot verschillende camerafuncties. Zo open je de Camera-app met één druk op de knop. Als je nog eens klikt maak je direct een foto met je iPhone 16. Schakel je de videomodus in? Dan start een opname zodra je de cameraregelaar indrukt. Je hoeft bij de iPhone 16 dus niet meer op het scherm te tikken om foto’s of video’s te maken.

Dat zijn nog lang niet alle functies die je met de cameraregelaar kunt activeren bij de iPhone 16. Door twee keer zachtjes te tikken op de nieuwe knop krijg je toegang tot andere camera-instellingen. Zo kun je de diepte of de focus regelen via de cameraknop. Druk je één keer zachtjes op de cameraknop? Dan open je regelaars, waarmee je bijvoorbeeld in- of uit kunt zoomen. Met de nieuwe knop heb je alle camerafuncties dus binnen handbereik.

Meer functies van de iPhone 16

Andere instellingen die je kunt aanpassen via de cameraregelaar van de iPhone 16 zijn de belichting en het wisselen tussen verschillende lenzen. Bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus is dit niet de enige nieuwe knop, want de toestellen hebben ook de actieknop. Die button kennen we al van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max, maar is dit jaar beschikbaar bij alle nieuwe iPhones.

Naast de cameraregelaar heeft Apple nog een aantal veranderingen doorgevoerd bij de iPhone 16. De reguliere iPhones hebben een aangepast camera-eiland en draaien op de nieuwe A18-chip. Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien we de krachtige A18 Pro-chip en de verbeterde 48-megapixel ultragroothoeklens. Wil je de nieuwe iPhone als eerste in huis hebben? Vrijdag 13 september start de pre-order bij de volgende winkels:

