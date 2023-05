Beetje retro: iPhone 16-camera gaat lijken op iPhone 12

Vaak grijpen nieuwe iPhone-designs weer terug naar het verleden. Zo ook bij de iPhone 16. Die krijgt naar verluidt een ander camera-eiland dan we bij de iPhone 15 gaan zien. Maar het gaat wel lijken op het eiland van de iPhone 12. Dit is er aan de hand.

Eerste geruchten iPhone 16 duiken op

Terwijl we nog een paar maanden moeten wachten op de iPhone 15, duiken de eerste geruchten over de iPhone 16 al op. Eerder werd al duidelijk dat de iPhone 16 Pro Max waarschijnlijk plaats moet maken voor de iPhone 16 Ultra. Dat wordt vermoedelijk de iPhone met het grootste scherm op een telefoon van Apple ooit.

Nu is er dus meer informatie opgedoken over de camera van de iPhone 16. Bij de iPhone 16 Pro en de Ultra wordt de periscooplens verwacht, die dit jaar waarschijnlijk voor het eerst verschijnt bij de iPhone 15 Pro Max. Bij de reguliere iPhone 16 verandert er naar verwachting ook wat bij het camera-eiland. Wij vertellen je wat er precies anders is.

iPhone 16 krijgt vernieuwd camera-eiland

De positie van de camera’s is namelijk net iets anders bij de nieuwe reeks iPhones in 2024. De huidige iPhones hebben nog twee cameralenzen die diagonaal van elkaar staan op de achterzijde van het toestel. Bij de iPhone 16 bestaat het camera-eiland uit twee lenzen die juist weer verticaal van elkaar geplaatst zijn. De laatste iPhone met zo’n camera-eiland was de iPhone 12 uit 2020.

De veranderde inrichting van het camera-eiland heeft vermoedelijk te maken met de plaatsing van de technische onderdelen in de iPhone. Het is nog onbekend wat er precies verandert, maar het is goed mogelijk dat ook de reguliere iPhone 16 er een aantal toffe camerafuncties bij krijgt. Zo krijgen de instapmodellen waarschijnlijk een 48 megapixelcamera, net als de iPhone 14 Pro (Max).

iPhone verschijnt pas volgend jaar

Het is dus de verwachting dat het camera-eiland van de iPhone 16 net iets anders wordt, maar dit is nog allesbehalve zeker. De telefoon verschijnt immers pas in 2024, tegen die tijd kan er natuurlijk nog veel veranderen. Het is in ieder geval waarschijnlijk dat de kwaliteit van de camera er bij de reguliere iPhone 15 al sterk op vooruitgaat. De iPhone 16 neemt deze verbeterde camera dan over.

Heb jij geen zin om te wachten tot 2024 en ben je nu toe aan een nieuwe iPhone met een goede camera? De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben met een 48 megapixelcamera de beste camerakwaliteit ooit van een iPhone. Bekijk de beste deals in onze prijsvergelijker: