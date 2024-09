iPhone 16 camera is veel beter (door deze Pro-functies)

Apple heeft de camera van de iPhone 16 sterk verbeterd en heeft zelfs exclusieve Pro-functies naar de normale iPhone gebracht. Dit is er nieuw!

iPhone 16 camera(regelaar)

Maak je veel foto’s en video’s met je iPhone? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd bij de camera van de iPhone 16. Zowel de iPhone 16 als de iPhone 16 Plus beschikt over de 48-megapixel Fusion camera, die we eerder bij de iPhone 15 Pro (Max) zagen. De hoofdcamera heeft opnieuw 48 megapixel, maar is wel uitgebreid met een nieuwe functie.

Je kunt met de ultragroothoekcamera voor het eerst macrofoto’s maken. Deze feature was voorheen alleen weggelegd voor de Pro-modellen, maar is nu ook beschikbaar bij de camera van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. De verbeterde ultragroothoekcamera is vooral handig als je close-up foto’s wilt maken, dat gaat veel beter bij de nieuwe iPhone. Door het grotere diafragma vangt de camera bovendien meer licht op.

Het maken van foto’s en video’s gaat gemakkelijker bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. De toestellen beschikken over de compleet nieuwe cameraregelaar. Met deze knop krijg je direct toegang tot de camera van de iPhone 16 (Plus). De regelaar heeft verschillende functies, afhankelijk van de manier waarop je de knop indrukt. Zo heb je alle camerafuncties binnen handbereik. Hier leggen we alles uit over de cameraregelaar.

Aangepast camera-eiland (en een nieuwe knop)

Apple heeft niet alleen nieuwe camerafuncties geïntroduceerd, ook het camera-eiland is aangepast. De lenzen zijn bij de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus recht onder elkaar geplaatst. Bij de iPhone 15 (en eerder) stonden de lenzen juist diagonaal van elkaar. Door de nieuwe plaatsing van de lenzen is het camera-eiland een stuk kleiner. Dat is niet alles, want het is nu ook mogelijk om ruimtelijke video’s te maken met de camera van de iPhone 16.

Bij ruimtelijke video’s wordt de diepte beter vastgelegd tijdens het filmen. Deze filmpjes zijn later terug te kijken met een VR-bril of de Apple Vision Pro. Door de vastgelegde diepte lijkt het alsof je echt in de video zit. Eerder was het maken van ruimtelijke video’s een exclusieve functie voor de iPhone 15 Pro (Max), maar dit jaar beschikken alle iPhone 16-modellen over de feature. Dat komt door het aangepaste camera-eiland bij de iPhone 16 (Plus).

Meer videofuncties

Naast het maken van ruimtelijke video’s heeft Apple meer videofuncties toegevoegd aan de camera van de iPhone 16 (Plus). Je kunt met de nieuwe iPhones filmen in Dolby Vision, dat de industriestandaard is voor HDR-beelden. Met deze functie zie je meer details en contrasten bij video’s. Daarnaast komen lichte en donkere scènes beter in beeld. Veel professionele beelden worden al opgenomen in Dolby Vision voor een betere kleurweergave.

Naast de camera van de iPhone 16 heeft Apple ook de audio van video’s verbeterd. De iPhone 16 en de iPhone 16 Plus zijn uitgebreid met Audiomix. Met deze functie kun je stemmen in video’s aanpassen, nadat je het filmpje hebt opgenomen. Je hebt daarbij de keuze uit drie stemprofielen: in kader, studio en film. Bij eerstgenoemde worden alleen de stemmen meegenomen van de mensen in beeld, bij film worden juist alle stemmen om je heen opgevangen. Met studio wordt er een professioneel studio-effect nagemaakt.

Fotografische stijlen bij de iPhone 16 (Plus)

De camera van de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus kan dus voor het eerst macrofoto’s maken, heeft een verbeterde nachtmodus en beschikt over nieuwe videofuncties. Bewerk je afbeeldingen geregeld? Dan heb je bij de iPhone 16 (Plus) veel meer opties, want Apple heeft een nieuwe generatie Fotografische stijlen toegevoegd. Je hebt daardoor veel meer mogelijkheden bij het bewerken en aanpassen van foto’s.

We zien bij de camera van de iPhone 16 (Plus) veel nieuwe functies, waardoor je geen Pro-model meer nodig hebt om goede (macro)foto's te maken.