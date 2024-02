iPhone 16 krijgt veel dunner camera-eiland: zo ziet dat eruit

De iPhone 16 krijgt volgens geruchten een vernieuwd camera-eiland, dat veel dunner is. Nieuwe afbeeldingen onthullen nu dat nieuwe design!

iPhone 16 krijgt aangepast design

Het was al duidelijk dat Apple werkt aan een vernieuwd design voor de iPhone 16. Eerder deze week lekten al de eerste schematische tekeningen uit, waarbij vooral het camera-eiland opviel. Bij de iPhone 16 kiest Apple namelijk voor twee lenzen die recht onder elkaar geplaatst zijn. De iPhone 15 heeft juist een camera-eiland met diagonaal geplaatste lenzen.

Op X werden daar dus al schetsen van gedeeld, maar MacRumors heeft die nu laten uittekeningen. Hierdoor krijgen we een veel beter idee van het nieuwe ontwerp van de iPhone 16. Volgens deze tekeningen is het camera-eiland van de iPhone 16 niet alleen verticaal ingericht, maar ook nog eens veel dunner. Bekijk hier hoe het nieuwe design van de volgende iPhone er waarschijnlijk uitziet:

Camera-eiland veel dunner bij de iPhone 16

Bij de iPhone 16 worden de twee lenzen dus weer onder elkaar geplaatst. Het design doet denken aan de iPhone X, waar Apple voor het eerst twee camera’s op deze manier plaatste. Het camera-eiland loopt bij de iPhone 16 enkel om de twee lenzen. De flitser blijft volgens geruchten op dezelfde plek zitten als bij de iPhone 15, maar wordt dus niet meer meegenomen in het camera-eiland. Hierdoor wordt het eiland bij de volgende iPhone een stuk compacter.

Apple voert de veranderingen bij de iPhone 16 vermoedelijk door om ruimtelijke video’s op te kunnen nemen voor de Apple Vision Pro. Deze functie is nu nog beperkt tot de iPhone 15 Pro (Max), met de reguliere iPhone 15 (Plus) kan dit niet. Dat heeft te maken met de manier waarop de video’s worden opgenomen. Door de lenzen in het camera-eiland recht onder elkaar te plaatsen wordt dit wél mogelijk.

Dit is wanneer de iPhone 16 verschijnt

Apple past het design van het camera-eiland bij de iPhone 16 dus aan. Hierdoor zie je voor het eerst in lange tijd een duidelijk verschil met oudere generaties iPhones. Andere veranderingen die bij de iPhone 16 (Plus) worden verwacht zijn de introductie van de actieknop, bij de iPhone 16 Pro (Max) zien we zelfs een compleet nieuwe Capture-knop. Lees hier meer over de functies van die nieuwe knop.

Bij de iPhone 16 Pro (Max) blijft het camera-eiland overigens onveranderd, omdat die telefoon beschikt over drie lenzen. We moeten nog wel even wachten op de volgende iPhone, want die verschijnt pas in september. Gelukkig weten we al eerder wat het nieuwe design van de iPhone 16 is, Apple presenteert de telefoon vermoedelijk in juni. Dan worden ook de Apple Watch X en iOS 18 aangekondigd. Wil je meer weten over iOS 18? Lees dan hier meer over de grootste update ooit voor je iPhone!

