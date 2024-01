3 redenen waarom je beter op de iPhone 16 kunt wachten

De iPhone 15 is nu een paar maanden uit, maar moet je hem dan kopen? Misschien niet. Dit zijn drie redenen waarom je beter op de iPhone 16 (Pro) kunt wachten.

3 redenen waarom je beter kunt wachten op de iPhone 16 Pro

Elk jaar komt er een nieuwe iPhone. In september 2023 was het de beurt aan de iPhone 15, maar moet je deze iPhone dan kopen? Niet per se. Misschien is het beter om nog wat langer te wachten op de iPhone 16 (Pro). Wij geven je alvast drie redenen waarom.

1. Face ID verdwijnt onder het scherm

De schermen van de iPhone 16 Pro en de Ultra gaan het straks zonder het Dynamic Island doen. Dit is het kleine, zwarte balkje boven aan het scherm dat van vorm kan veranderen.

Dit komt omdat de Face ID-sensor namelijk onder het scherm terecht komt. Hierdoor wordt het Dynamic Island overbodig en bestaat de voorzijde van de telefoons dan volledig uit scherm. Er is dan nog wel een klein puntje te zien door de frontcamera. Je hebt dus geen hinderlijke zwarte balk meer. Al is er zelfs een kans dat ook die onder het scherm terechtkomt. Het blijft spannend.

2. Scherm wordt écht groter

Er is meer goed nieuws voor het scherm. Volgens geruchten gaat de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max (of iPhone 16 Ultra) straks écht een groter scherm krijgen. Dat bevestigt ook display-analist Ross Young, want volgens hem worden de schermen zo’n 15 procent groter.

Dat klinkt niet heel veel, maar de iPhone 16 Pro Max gaat dan van een 6,7-inch scherm naar een 6,9-inch. Dit is het grootste scherm voor een iPhone tot nu toe.

3. Camera wordt beter bij de Pro-versie

Dit jaar heeft de iPhone 15 Pro Max de beste camera van alle iPhones. Jammer genoeg had de camera van de iPhone 15 Pro niet alle nieuwe functies gekregen. Zo heeft de iPhone 15 Pro Max een 5x zoom, maar kan de Pro slechts 3 keer inzoomen. Hierdoor was de Pro wat minder interessant dan de Pro Max.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo gaat Apple het bij de volgende iPhone weer iets anders doen. Volgens hem krijgen zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max dezelfde camera.

Dat betekent dat straks beide Pro-modellen 5x optisch (of meer) kunnen inzoomen. Volgens geruchten had iPhone 15 Pro deze techniek niet gekregen vanwege ruimtebeperkingen. Maar volgens Kuo waren er ook problemen met de productie. Dat is volgens de Apple-kenner nu niet meer het geval. Wil je dus een Pro-iPhone? Dan is het slim on nog even te wachten.

Stiekem hopen we dat Apple de camera straks nog wat verder gaat verbeteren. Er zijn geruchten over een soort ‘superzoom’, maar die geruchten moet je nu nog met een flinke korrel zout nemen.

