Zien: iPhone 16 krijgt nieuwe batterij (en die is veel beter)

Er zijn beelden gelekt, waarop de nieuwe batterij van de iPhone 16 te zien is. Dit is een compleet nieuwe accu, die naar verluidt veel beter is. Dit moet je weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 krijgt nieuwe batterij

We moeten nog even wachten op de iPhone 16, maar er wordt al steeds meer duidelijk over de nieuwe telefoon. Volgens geruchten krijgt de volgende iPhone naast de actieknop nog een nieuwe knop en wordt de camera een stuk beter. Daarnaast krijgt de telefoon de nieuwe A18-chip, waardoor de iPhone 16 nog sneller is. En dat is niet alles, want de batterij van de iPhone 16 wordt ook verbeterd.

Lees ook: iPhone én iPad krijgen next-gen batterijen (en die gaan veel langer mee)

De nieuwe A18-chip is vermoedelijk energiezuiniger, waardoor je langer met de accu van de iPhone 16 doet. Dat is niet de enige verandering, want de volgende iPhone krijgt een compleet nieuwe accu. Deze batterij is veel beter en gaan we volgend jaar voor het eerst terugzien in de iPhone 16. Nu zijn de eerste beelden van de nieuwe accu gedeeld, waardoor we een idee hebben van wat er gaat veranderen.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL — Kosutami (@KosutamiSan) November 20, 2023

Zo ziet de nieuwe accu eruit

Op foto’s is te zien dat de nieuwe batterij een glimmende achterkant heeft. Deze is gemaakt van metaal, in tegenstelling tot de accu’s in de huidige iPhones. Dat heeft verschillende voordelen, zo moet vooral de warmteregeling in het toestel verbeteren. Bij de iPhone 15 Pro (Max) had Apple al problemen met de hitteregulatie in het toestel, de telefoon werd namelijk veel te warm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze problemen wil het bedrijf bij de iPhone 16 natuurlijk voorkomen, waar de nieuwe batterij enorm bij gaat helpen. De accu voert warmte makkelijker af, waardoor de telefoon niet meer oververhit raakt. Dit is één van de maatregelen die Apple treft om de temperatuur van de iPhone 16 beter te reguleren. Het lijkt er dus op dat we bij de volgende iPhone niet meer hoeven te vrezen voor oververhitting.

iPhone 16-batterij lijkt op andere accu

Dit is niet voor het eerst dat Apple dit materiaal gebruikt bij accu’s. Bij de Apple Watch Series 7 (en nieuwer) zien we al batterijen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal. Dat betekent dat het niet nieuw is voor Apple om met dit soort batterijen te werken, waardoor de kans op problemen bij de volgende accu kleiner is.

Lees ook: Nu al gelekt: iPhone 16 Pro krijgt deze vernieuwingen

Nog een belangrijk voordeel van de batterij: de iPhone 16 gaat naar verluidt veel langer mee. Volgens geruchten ga je dit verschil vooral bij de iPhone 16 Pro (Max) merken. Hoe dit in de praktijk gaat zijn is nog even afwachten, zeker omdat de iPhone 15 er dit jaar niet op vooruit is gegaan als je kijkt naar de accuduur. De iPhone 16 verschijnt pas in 2024, nog even geduld dus.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten!