iPhone 16 batterij-vergelijking: zo veel langer houden de telefoons het vol 

Gaat de accu van jouw iPhone te snel leeg? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft de batterij bij alle iPhone 16-modellen verbeterd. Zo lang doe je met de iPhone 16!

Nieuwe iPhones gepresenteerd

Apple heeft de iPhone 16 officieel gepresenteerd! Alle iPhones beschikken dit jaar over een nieuwe A18- of A18 Pro-chip, waarmee de gehele iPhone 16-serie ondersteuning heeft voor Apple Intelligence. Nog een feature die we bij alle iPhone 16-modellen zien is de cameraregelaar. Met de nieuwe knop krijg je toegang tot vrijwel alle camerafuncties. Dat is niet alles, want Apple heeft de batterij verbeterd bij de iPhone 16.

Waar we bij de iPhone 15 geen veranderingen in de accuduur zagen, heeft Apple bij de batterij van de iPhone 16 wél veranderingen doorgevoerd. Bij alle iPhones van 2024 is de accu verbeterd, waardoor je de iPhone 16 minder snel aan de lader moet leggen. Ben je benieuwd welk toestel de beste batterij heeft? Wij zetten alle informatie over de vernieuwde accu van de iPhone 16 voor je onder elkaar!

Batterij van de iPhone 16

Kijk je geregeld video’s op je iPhone? Dat kan bij alle nieuwe modellen van 2024 twee uur langer dan bij de iPhone 15. Vooral de batterij van de iPhone 16 Pro Max is verbeterd in vergelijking met de iPhone 15 Pro Max. Net als vorig jaar is de Pro Max het toestel met de beste batterij, gevolgd door de iPhone 16 Plus. Bekijk hier hoe lang je precies doet met de accu van de iPhone 16 en de iPhone 15:

iPhone Video afspelen Video streamen Audio afspelen iPhone 16 22 uur 18 uur 80 uur iPhone 16 Plus 27 uur 24 uur 100 uur iPhone 16 Pro 27 uur 22 uur 85 uur iPhone 16 Pro Max 33 uur 29 uur 105 uur iPhone 15 20 uur 16 uur 80 uur iPhone 15 Plus 26 uur 20 uur 100 uur iPhone 15 Pro 23 uur 20 uur 75 uur iPhone 15 Pro Max 29 uur 25 uur 95 uur

De batterij van de ‘normale’ iPhone 16 gaat het snelst leeg, daarmee kun je tot 22 uur video’s afspelen. Het is opvallend dat de iPhone 16 Plus en de iPhone 16 Pro een vergelijkbare accu hebben als gekeken wordt naar het afspelen van video’s. Waar bij de iPhone 15 Plus en de iPhone 15 Pro nog een verschil van drie uur te zien is, gaan de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Plus even lang mee. Met de iPhone 16 Plus kun je wel langer video’s streamen en audio afspelen.

Pre-order van de iPhone 16

Naast de accuduur heeft Apple draadloos opladen verbeterd bij de iPhone 16. Snelladen is nu ook zonder kabel mogelijk, want de iPhone 16 ondersteunt 25 watt opladen via MagSafe. Bekabeld kun je de iPhone 16 opladen tot 30 watt, maar daarvoor moet je waarschijnlijk wel een nieuwe adapter halen. Dat is vooral handig als je weinig tijd hebt, want de batterij van de iPhone 16 is binnen dertig minuten tot vijftig procent opgeladen.

Ben je enthousiast over de verbeterde batterij van de iPhone 16? En wil je de telefoon zo snel mogelijk aanschaffen? De pre-order van de nieuwe iPhone begint op vrijdag 13 september 2024. Een week later wordt de iPhone 16 bij je thuis afgeleverd, dat gebeurt op vrijdag 20 september. Die dag verschijnt de telefoon ook in de winkels. Wil je lange levertijden voorkomen en de iPhone 16 als eerste in huis hebben? Bekijk dan hier waar je de telefoon vrijdag kunt bestellen:

