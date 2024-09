Deze Apple Intelligence-feature is exclusief voor de iPhone 16 (Pro)

Apple heeft de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) speciaal ontworpen voor Apple Intelligence en één functie is zelfs exclusief voor de nieuwste iPhone. Dit moet je weten.

iPhone 16 met Apple Intelligence

Op maandag 9 september heeft Apple de iPhone 16 gepresenteerd. We zien dit jaar opnieuw vier iPhones, want naast de iPhone 16 verschijnen ook de iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Volgens Apple zijn dit de eerste iPhones die volledig zijn ingericht op Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf die werkt met kunstmatige intelligentie. Alle nieuwe iPhones werken met Apple Intelligence.

Dat is één van de belangrijkste redenen dat Apple zowel de iPhone 16 (Plus) als de iPhone 16 Pro (Max) heeft voorzien van een nieuwe processor. De reguliere iPhones draaien op de A18-chip, bij de Pro-modellen is dat de A18 Pro-chip. Daarnaast beschikken alle iPhones dit jaar voor het eerst over een cameraregelaar. Het is daarom niet verrassend dat één camerafunctie van Apple Intelligence exclusief voor de iPhone 16 is.

Visual Intelligence alleen bij de iPhone 16

De cameraregelaar is een nieuwe knop bij de iPhone 16, waarmee je toegang krijgt tot vrijwel alle camerafuncties. Eén van de features is Visual Intelligence, een onderdeel van Apple Intelligence dat speciaal voor de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max) is. Met Visual Intelligence kun je informatie opzoeken via de camera-app. Het enige dat je hoeft te doen is een foto van een object maken, via Apple Intelligence verschijnt daarna informatie.

Zo kun je bijvoorbeeld een foto maken van een café of restaurant. Aan de hand van deze foto gebruikt de iPhone 16 Visual Intelligence om de openingstijden en de menukaart van de zaak op te zoeken. Of je maakt een foto van een concertposter, met Visual Intelligence is het vervolgens mogelijk om het evenement aan je agenda toe te voegen. Daarnaast kun je gegevens over planten opzoeken door er simpelweg een foto van te maken. Met Apple Intelligence wordt de camera van de iPhone 16 dus veel slimmer.

Apple Intelligence komt (veel) later

Visual Intelligence komt beschikbaar voor alle iPhone 16-modellen, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max moeten het zonder de feature doen. Het is nog niet bekend wanneer Visual Intelligence in Europa wordt uitgerold. Je kunt de functie in ieder geval nog niet gebruiken bij de release van de iPhone 16 (Plus) en de iPhone 16 Pro (Max). De telefoons verschijnen in de winkels op 20 september, maar Apple Intelligence komt pas veel later.

Een deel van de Apple Intelligence-functies kun je vanaf iOS 18.1 uitproberen, maar daarvoor moet je de instellingen van je iPhone aanpassen. De AI-functies zijn voorlopig alleen te gebruiken op toestellen die ingesteld staan op Engels. Ook dan krijg je nog niet alle functies, want Apple rolt Apple Intelligence geleidelijk uit. Dat betekent dat we nog wel even moeten wachten op features als Genmoji en de verbeterde versie van Siri.

Mogelijk verschijnt Apple Intelligence pas in 2025 of zelfs 2026 in het Nederlands. Houd daar dus rekening mee bij het kopen van de iPhone 16 (Plus) of de iPhone 16 Pro (Max), want alle toestellen beschikken voorlopig niet over de Nederlandse versie van Apple Intelligence. Wil je weten welke functies er met iOS 18 wél direct beschikbaar zijn bij de nieuwste iPhones? Lees dan hier onze iOS 18-gids!

Wil je zeker zijn dat jouw nieuwe telefoon ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro:

