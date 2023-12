‘De actieknop op iPhone 16 wordt nóg beter’

De actieknop is een van de vernieuwingen op de iPhone 15 Pro (Max). Maar volgens geruchten wordt de actieknop op de iPhone 16 zelfs nog een stuk beter.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Actieknop op iPhone 16 wordt nog beter

Op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max is de muteknop verdwenen. In plaats daarvan vind je op dezelfde plek nu de actieknop. Het voordeel van deze knop is dat je er een eigen gekozen functionaliteit aan kunt hangen. Denk bijvoorbeeld aan het starten van de camera of het starten van een opdracht.

Volgens geruchten gaat straks elke versie van de iPhone 16 de actieknop krijgen. Maar er gaat nog meer veranderen. Deze nieuwe actieknop wordt zelfs nog beter. Deze nieuwe actieknop functioneert dan ongeveer hetzelfde zoals de Touch ID-knop die je recent alleen nog op de iPhone SE 2022 vindt of de trackpad op MacBooks.

Volgens MacRumors wordt de nieuwe actieknop drukgevoelig. Hiermee weet de knop straks dus hoe hard je erop drukt. Volgens geruchten krijgen de volgende iPhones ook een nieuwe ‘Capture’ knop met dezelfde functionaliteit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Niet alleen op iPhone 16

Maar de nieuwe actieknop vind je straks niet alleen op de iPhone 15 Pro (Max)- en iPhone 16-modellen. Volgens geruchten gaat ook de volgende iPhone SE een actieknop krijgen. Het is nog niet bekend of dat dan dezelfde wordt als je op de iPhone 16 hebt. De iPhone SE 4 staat echter pas gepland voor 2025, dus je moet sowieso nog even geduld hebben.

Dat betekent wel dat er straks geen enkele nieuwe iPhone meer is met een mute-knop. De iPhone 15 Plus en de iPhone 15 zijn dan de laatste iPhones die deze knop nog hebben.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!