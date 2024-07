Alle iPhone 16-modellen krijgen een A18-chip (en dat is erg belangrijk)

Volgens geruchten krijgen alle iPhone 16-modellen een nieuwe A18-chip en dat is erg belangrijk voor de nieuwe functies van de telefoons. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 komt eraan

Apple werkt op dit moment hard aan de iPhone 16, die in september wordt gepresenteerd. De ‘normale’ iPhones krijgen dit jaar weer een aantal functies van de iPhone 15 Pro, zo komt de actieknop naar de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus. Volgens nieuwe geruchten is dat niet de enige verandering, want alle iPhones krijgen dit jaar een nieuwe chip. De iPhone 16-serie draait op de A18-chip.

Lees ook: iPhone 16 Pro krijgt nieuw type oled-scherm (met deze verbeteringen)

Dat zou voor het eerst in jaren zijn dat Apple bij de processor geen onderscheid maakt tussen de reguliere iPhones en de Pro-modellen. Zo kreeg de iPhone 15 Pro (Max) afgelopen jaar de A17 Pro-chip, terwijl de iPhone 15 (Plus) het moest doen met de A16 Bionic-chip. Bij de iPhone 16 draaien alle modellen op dezelfde A18-chip. Het is belangrijker dan voorgaande jaren dat alle iPhones een nieuwe processor krijgen, want er komen veel nieuwe AI-functies naar de toestellen.

Ondersteuning voor Apple Intelligence

Op de WWDC 2024 is Apple Intelligence onthuld, Apple’s nieuwe techniek die werkt met kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle Apple-apps worden uitgebreid met Apple Intelligence, zo krijg je er een schrijfhulp bij en wordt Siri veel slimmer. Voor al deze nieuwe AI-functies is veel rekenkracht nodig, waardoor het belangrijk is dat de nieuwe iPhones op een krachtige chip draaien. Met de A18-chip is dat bij de iPhone 16 geen probleem meer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de iPhone 15 (Plus) is dat niet het geval, want de A16 Bionic-chip biedt geen ondersteuning voor Apple Intelligence. De nieuwe techniek komt alleen naar iPhones die draaien op de A17 Pro-chip, dat zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Door de nieuwe A18-chip is het vrijwel zeker dat Apple Intelligence wél naar alle iPhone 16-modellen komen. Volgens geruchten heeft Apple zelfs een speciaal gedeelte van de processor ingericht voor de nieuwe AI-functies.

Release iPhone 16

Goed nieuws dus als je niet de hoofdprijs wilt betalen voor de nieuwe iPhone, want je hebt straks geen Pro-model meer nodig om Apple Intelligence te gebruiken. De nieuwe techniek komt met iOS 18 naar de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. In september brengt Apple iOS 18 uit, als ook de iPhone 16 met A18-chip verschijnt. Het is de verwachting dat er dan opnieuw vier iPhones aangekondigd worden.

Lees ook: iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro: dit worden de grootste verschillen

Doorgaans onthult Apple de nieuwe iPhones begin september, meestal op een maandag of dinsdag. Als we heel ver vooruitkijken zou dat maandag 9 of dinsdag 10 september 2024 zijn. Dan weten we ook zeker welke nieuwe functies er met de A18-chip naar de iPhone 16 komen. Wil je nu alvast meer weten over de volgende iPhone? Lees dan hier alles over de iPhone 16en bekijk hier alle geruchten over de iPhone 16 Pro (Max)!

Wil je meer weten over de iPhone 16 Pro (Max)? En altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.