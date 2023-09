Gerucht: alle iPhone 16-modellen krijgen een A18-chip

De gloednieuwe A17 Pro-chip vind je nu alleen in de iPhone 15 Pro (Max). Maar straks krijgen alle iPhone 16-modellen een A18-chip. Dit moet je weten.

Alle iPhone 16-modellen krijgen een A18-chip

Tijdens de introductie van de iPhone 15 werd duidelijk dat de iPhone 15 Pro-modellen een A17 Pro chip hebben. Dat is een nieuwe naam voor de volgende generatie iPhone-chips. En het lijkt erop dat die nieuwe naam blijft bestaan.

Analist Jeff Pu vertelde tegen MacRumors dat de iPhone 16 Pro en Pro Max in 2024 de A18 Pro-chips gaan krijgen. Maar Pu zegt ook dat de A17 Pro slechts een overgangsontwerp is.

De A18 Pro-chips worden gemaakt volgens het TSMC N3E-fabricageproces. De N3E hierin verwijst naar het tweede generatie 3nm-chipproces van TSMC, dat goedkoper is en een efficiënter heeft dan het eerste generatie 3nm-proces van TSMC (N3B). Dat werd gebruikt voor de A17 Pro-chip in de iPhone 15 Pro-modellen.

Een opmerkelijke stap voor de iPhone 16 (Plus)

Aangezien de iPhone 15 en iPhone 15 Plus zijn uitgerust met de A16 Bionic-chip, zou de stap naar de A18-chip voor de iPhone 16 en iPhone 16 Plus op zijn minst opmerkelijk zijn. MacRumors zegt dat de claim van Pu waarschijnlijk niet meer is dan een goed beredeneerde gok, wat impliceert dat hij niet heeft gezegd dat zijn informatie is gebaseerd op interne bronnen.

Het valt nog te bezien of Apple daadwerkelijk doorgaat met de A18- en A18 Pro-branding. Het is nog steeds mogelijk dat Apple de iPhone 16-chips A17 en A18 Pro gaat noemen, in navolging van de afgelopen jaren. Bovendien duurt het nog ongeveer een jaar voordat de nieuwe iPhone-serie wordt geïntroduceerd. Wanneer er nieuwe geruchten de kop op steken, lees je dat uiteraard op iPhoned.

