iPhone 15 (Plus) krijgt 48 MP-camera (maar dat heeft een nadeel)

De iPhone 15 en de iPhone 15 Plus krijgen naar verluidt een nieuwe camera met maar liefst 48 megapixels. Maar dit heeft helaas wel een nadeel.

iPhone 15 krijgt 48 MP-camera

Apple lanceerde vorig jaar de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, met als één van de belangrijkste vernieuwingen de camera. Dit waren namelijk de eerste iPhones met een 48-megapixelcamera. Apple is heel lang met de camera’s blijven steken op 12 megapixels, maar de hoofdcamera (dit is de groothoeklens) heeft dus een flinke stap vooruit gemaakt.

Lees ook: Nieuwe camera iPhone 15 Pro Max: zo ver kan je straks inzoomen

Het is nu de verwachting dat deze 48 MP-camera nu naar de iPhone 15-reeks komt. Ook de reguliere iPhone 15 en de iPhone 15 Plus zullen dan zo’n camera krijgen. Het andere voordeel van deze nieuwe camera is de sensor, die is 65 procent groter geworden. Je krijgt hierdoor betere foto’s bij slechte lichtomstandigheden. Helaas kleeft er aan de nieuwe camera van de iPhone 15 wel een nadeel.

Nieuwe iPhones lopen vertraging op

De verbeterde 48 MP-camera zorgt namelijk voor vertraging bij de productie van de nieuwe reeks iPhones. De fabricage van de verbeterde sensor loopt (nog) niet op schema. Hierdoor worden de nieuwe iPhones mogelijk iets later op de markt gebracht dan oorspronkelijk het plan was.

Op dit moment staat de presentatie van de iPhones zoals ieder jaar gepland in het najaar. De iPhone 15 is dan vanaf september overal te krijgen. Het is nu door de productieproblemen met de nieuwe camera dus nog onduidelijk of Apple de iPhone 15 al in september op de markt brengt. Het is in ieder geval wél de verwachting dat de iPhone 15 in september al wordt gepresenteerd.

Meer nieuws over de iPhone 15

Ben je enthousiast over de nieuwe camera en wil jij meer weten over de iPhone 15-reeks? We hebben eerder alle geruchten over de iPhone 15 bij elkaar gezet, evenals alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro (Max). Ben je nieuwsgierig hoe duur de iPhone 15 Pro Max gaat worden? Check dan de prijs van de mogelijk duurste iPhone ooit.

