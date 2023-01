‘iPhone 15 krijgt snelle Wifi 6E (net als Mac en iPad Pro)’

De iPhone 15 verschijnt dit jaar en ondersteunt het snellere Wifi 6E. Wat is het voordeel van deze nieuwe functie?

iPhone 15 krijgt Wifi 6E

In september verschijnt naar verwachting de nieuwe iPhone 15-reeks. De release duurt nog even, maar er wordt langzaam steeds meer duidelijk over de nieuwe telefoon. Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, ondersteunt de iPhone 15 Wifi 6E. Dit is de opvolger van Wifi 6. Ook de nieuwe MacBook Pro’s en iPad Pro ondersteunen Wifi 6E. Maar wat heb je er eigenlijk aan?

Het grote voordeel van Wifi 6E: de snelheid

Wifi 6E is dus de opvolger van Wifi 6. De “E” in wifi 6E staat voor extended: het is een uitbreiding op Wifi 6. Deze woorden kun je vrij letterlijk nemen, want de nieuwe internetstandaard voegt een hogere frequentie toe. Wifi 6E voegt de nieuwe 6GHz-band toe, dat verschillende voordelen met zich meebrengt.

De huidige Wifi-netwerken gebruiken nu nog twee frequenties: 2,4 en 5GHz. Afhankelijk van het type apparaat kan je verbinden met één van deze frequenties (of allebei). Over het algemeen staat een hogere frequentie voor een snellere verbinding. 5GHz is dus sneller dan 2,4GHz. Daartegenover lever je wel in op bereik: het signaal van 5GHz reikt minder ver dan dat van 2,4GHz.

Wifi 6E voegt een compleet nieuwe frequentie toe aan de twee huidige varianten. Hierdoor behaal je in theorie hogere snelheden en duurt het bijvoorbeeld minder lang voordat een Netflix-film is gedownload. Bovendien kun je bestaande frequenties ‘gewoon’ blijven gebruiken. Het voordeel hiervan is dat je meer apparaten met je draadloze netwerk kunt verbinden, zonder dat de snelheid achteruitgaat.

Het nadeel: je hebt een nieuwe router nodig

Sneller internet klinkt natuurlijk altijd goed, maar dit geldt niet meteen als je jouw nieuwe iPhone 15 straks hebt. De router moet het nieuwe Wifi-signaal namelijk ook ondersteunen. De meeste huidige routers ondersteunen enkel de twee lagere frequenties. Wil je dus gebruik maken van de 6GHz-frequentie, moet je eerst een router kopen die deze frequentie wél ondersteunt.

iPhone 15: dit weten we tot nu toe

Of het snellere Wifi 6E naar alle iPhone 15-modellen komt is nog onduidelijk. Het is goed mogelijk dat de snellere frequentie alleen naar de iPhone 15 Ultra komt, om er nog meer een high-end telefoon van te maken. Eerder werd wel al duidelijk dat het Dynamic Island van de iPhone 14 Pro wél naar alle iPhone 15-modellen komt. Hiermee neemt Apple dus definitief afscheid van de inkeping in het scherm.

Ben je benieuwd naar meer iPhone 15-geruchten? Eerder zetten we al alle geruchten van de iPhone 15 voor je op een rij. Wil je meer weten over de duurste iPhone ooit? Check dan alle nieuwtjes over de iPhone 15 Ultra.

